Smart Cities: evento em Curitiba mostra exemplo da cidade de Niterói - Divulgação/Ascom

Smart Cities: evento em Curitiba mostra exemplo da cidade de NiteróiDivulgação/Ascom

Publicado 28/03/2024 07:54

Niterói - A Prefeitura apresentou, durante a 5ª edição do Smart City Expo Curitiba, na capital do Paraná, como está investindo em estratégias de transformação digital e de inclusão digital. Servidores da Prefeitura participaram da programação do evento voltado para cidades inteligentes, e compartilharam iniciativas que refletem o compromisso do município com a modernização da gestão. A partir das trocas de experiências durante o evento, é possível trazer para Niterói novas iniciativas e melhorias nas políticas públicas.

Durante o Smart City Expo Curitiba, a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto, e o subsecretário de Governo Digital, Marcelo Zander, apresentaram a experiência da transformação digital de Niterói para os membros do Fórum Inova Cidades. O grupo reúne representantes de secretarias envolvidas com a temática de governo digital e inovação, e promoveu encontros para trocas de experiências.

Na oportunidade, foram apresentadas iniciativas pioneiras de governo digital em Niterói, como a elaboração do Guia de Direitos Digitais. Este material foi idealizado para fornecer diretrizes de boas práticas para a realização de ações educacionais, como oficinas e cursos, entre outras atividades, direcionadas às equipes que atuam com atendimento em governos locais, com base na experiência de Niterói. Será um material fundamental para que o servidor desenvolva o olhar sobre o cuidado com a inclusão digital na elaboração de políticas públicas.

Segundo a secretária Isadora Modesto, participar de eventos como este, estruturado e pensado para cidades inteligentes, permite vivenciar trocas de experiência e de perspectivas. Além disso, essa oportunidade demonstra o compromisso da administração em se desenvolver para manter um governo aberto, preocupado com a participação social e a transparência na gestão dos dados municipais.“Voltamos para Niterói podendo avançar ainda mais em nossas políticas públicas. Já avançamos muito na pauta da Estratégia de Governo Digital, com o foco em Direitos e Serviços Digitais, linguagem simples, atendimento ao cidadão de forma humanizada e acessível e processo eletrônico. Queremos garantir que, em meio às transformações digitais no município, ninguém seja deixado para trás", destacou a secretária de Planejamento.

A Prefeitura de Niterói também foi uma das finalistas do prêmio Cidades Brasileiras Inteligentes (Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards) na categoria Transformação Digital e Inovação com o case “Gestão Colaborativa do município de Niterói”. O coordenador de Comunicação Digital e Relacionamento com o Cidadão, Fernando Stern, também participou do painel “(Re)forçando a Gestão Urbana: como as Cidades Inteligentes podem se beneficiar das tecnologias de ponta?”.

O painel abordou a crescente complexidade dos desafios urbanos e a necessidade cada vez maior de serviços eficientes com uso de tecnologias de ponta que estão se apresentando como ferramentas transformadoras e que pode ser uma aliada para os governos enfrentarem desafios como desigualdade, sustentabilidade e desenvolvimento de infraestrutura, possibilitando uma alocação de recursos mais eficaz e mecanismos de governança transparentes.

“O Smart City Expo Curitiba foi uma oportunidade incrível para compartilhar conhecimento e se inspirar com todo o evento, na inovação de várias ações que têm sido efetuadas no Brasil e em vários países do mundo", enfatizou o subsecretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mateus Quintão.

Participaram do Smart City Expo Curitiba gestores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Indústria Naval (Seden), Coordenadoria Geral de Comunicação e da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans).