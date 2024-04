Lançamento de antologia de poemas sobre Niterói: obra do escritor Marcos Nasser - Reprodução

Lançamento de antologia de poemas sobre Niterói: obra do escritor Marcos NasserReprodução

Publicado 01/04/2024 11:15

Niterói - O escritor Marcos Nasser lança o quarto volume da antologia “Poemas de Niterói”, coletânea de textos desenvolvida com o objetivo de proporcionar um mergulho numa jornada por momentos bons e amargos da vida, sempre tirando delicadeza de cada situação. A antologia que traz através de jogos de palavras temas como o amor, a sabedoria e a existência destaca ainda momentos que passam despercebidos pela preocupação humana, demonstrando a necessidade de reflexões e questionamentos, que podem nunca ter surgido na mente do leitor. O autor convida o público a mergulhar em uma jornada na qual a delicadeza das experiências é o principal aprendizado



Um dos destaques é o poema “Canções do Exílio”, que expressa uma preocupação ecológica e de preservação ambiental de Nasser. A obra reúne a invenção de palavras, aliada a sentimentos e versos sensíveis, que provocam um olhar aprofundado sobre variadas questões. “Nesta viagem, é interessante se preparar para estar no lugar do autor, ao tentar compreender os seus sentimentos e viver sobre a sua perspectiva. Se identificar não será difícil”, alerta a apresentação do livro.



“Seus quadros têm cores vivas, audazes, precisas e marcam os amantes das artes plásticas, pois o artista deixa-se desvendar para todos, mostrando a alma de um homem que sabe o que quer e estruturalmente conhece bem as formas da natureza. Impressionam. Sua poesia não é rebuscada. Mostra a vida sem se perder em metonímias e também se afasta do chamado fenômeno acústico. É uma poesia forte, onde vemos o poeta declarar a sua já longa caminhada, sendo que sua obra literária parte do reflexo do seu pensar constante. Faz com maestria, viagens muito sensíveis, pelo seu próprio mundo interior”, destacou a Imortal pela Academia Niteroiense de Letras, Imortal e Presidente do Cenáculo Fluminense de História e Letras Matilde Carone Slaibi Conti, sobre o trabalho realizado por Marcos Nasser também nas artes visuais.



Nasser também foi homenageado através do renomado poeta e ator Jorge Ventura, um dos coordenadores do Movimento Poetas Sem Fronteiras e membro de renomadas instituições como a Associação Profissional de Poetas no Rio de Janeiro, o Sindicato dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro, Associação Internacional de Escritores e Artistas, Academia Virtual dos Poetas da Língua Portuguesa, Academia de Letras, Artes e Ciências do Brasil e tantas outras.



Marcos Jorge Nasser nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 1943. Em 1952, mudou-se para Niterói, local de sua inspiração e onde vive até hoje. Escreve poesia desde muito cedo. É autor de “Poemas de Niterói – O Inominado”, que inaugurou a série de livros, reforçando a marca psicológica existente na literatura do autor, que teve sua escrita comparada a Baudelaire por Erick Bernardes. Já no segundo volume, a coletânea de textos reforça a estética decadencista com elementos autobiográficos para abordar dúvidas existenciais atemporais e as mazelas sociais presenciadas pelo escritor na cidade que escolheu para viver. No terceiro volume, o autor reforça que viver não pode ser somente esperar a morte e, de fato, entre o início e o fim há tanto para se contar, formas para se olhar e palavras a se dizer.