Márvio Ciribelli: homenagem à Rita Lee em única apresentação - Divulgação/Ascom

Publicado 29/03/2024 10:42

Niterói - A saudosa roqueira Rita Lee será homenageada pelo pianista e compositor Marvio Ciribelli, no dia 13 de abril, a partir das 20h30, no Espaço Gafieira, em Icaraí. O show, que vai passear também por temas da Bossa Nova e do Samba-Jazz, terá a cantora Sheila Sá no palco e contará com a participação especial da apresentadora de TV e cantora Mylena Ciribelli. O baterista Lucca Machado e o baixista Cadu Pontes completam a banda.



No repertório, além de canções consagradas de Rita Lee, como “Esse Tal de Roque Enrow”, “Erva Venenosa” e “Caso Sério”, também constarão músicas de João Bosco e Aldir Balnc (Bala com Bala), de Chiquinha Gonzaga (Corta Jaca), de Ernesto Nazareth (Apanhei-te Cavaquinho), e do próprio Marvio.



O Espaço Gafieira fica na Rua Gavião Peixoto, 142 / sobrado, em Icaraí – Niterói/RJ. O ingresso está R$ 45 (1º lote).



SERVIÇO:

Evento: Marvio Ciribelli toca Rita Lee, Jazz e Bossa em Icaraí

Quando: 13/04, sábado, às 20h30

Onde: Espaço Gafieira fica na Rua Gavião Peixoto, 142 / sobrado, Icaraí - Niterói/RJ

Ingresso: R$ 45 (1º lote)

Informações e reservas: (21) 99659-4261 (Adriana Aziz)