Região Oceânica: mãe tem bebê dentro do carro e é levada para hospital por guardas municipais - Divulgação/Ascom

Publicado 31/03/2024 19:09

Niterói - A Páscoa foi de muita emoção para Vanessa Maria da Silva e seus familiares. A chegada da filha Flora, esperada para a próxima semana, aconteceu inesperadamente neste domingo (31), quando a mãe teve a bebê dentro do carro, em Itaipu, na Região Oceânica. Mãe e filha foram levadas para uma unidade médica por guardas municipais. As duas passam bem e receberam atendimento no Hospital Mario Monteiro e a visita dos agentes.

A equipe da Guarda Municipal de Niterói estava em patrulhamento de rotina pela Avenida Central, em Itaipu, por volta das 9h50, quando foi abordada por um homem assustado e nervoso. Ele disse aos guardas que, na Rua João de Souza Castelo, no Maravista, havia uma mulher em trabalho de parto.

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram Vanessa dentro de um carro com a bebê nos braços ligado a ela pelo cordão umbilical. O pai e os tios do bebê estavam no local e ficaram apreensivos com a situação. Os guardas municipais se dividiram, o coordenador Ademir assumiu o volante do carro da família e a viatura da Guarda Municipal seguiu na frente com o restante da equipe.

Ao chegarem no Hospital Mario Monteiro, os guardas municipais auxiliaram no atendimento de emergência à mãe e à bebê. O pai e os tios da criança permaneceram na recepção para fornecer os dados. Algumas horas depois, a equipe da Guarda Municipal voltou ao hospital e foi informada pelos médicos que estava tudo bem com Vanessa e Flora. Segundo a equipe do Hospital Mário Monteiro, elas aguardam transferência para uma maternidade.