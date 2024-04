Presidente Lula: conferindo ao vivo a apresentação do Quarteto de Cordas Aprendiz - Luciana Carneiro/Ascom

Presidente Lula: conferindo ao vivo a apresentação do Quarteto de Cordas AprendizLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 03/04/2024 15:39

Niterói - O Programa Aprendiz, referência em educação musical e inclusão no Brasil, participou com seu Quarteto de Cordas na última terça-feira (2) da cerimônia que deu inicio à maior obra de dragagem do país, do Canal de São Lourenço, e com a ilustre presença do presidente Lula. O prefeito de Niterói, Axel Grael e o ex-prefeito e o atual secretário Executivo do município, Rodrigo Neves, também estiveram presentes no evento.

SOBRE O APRENDIZ:



O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação.



A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral.



O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical transforma vidas através da educação musical.