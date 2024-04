Obras no Parque da Cidade: já entregues à população - Leonardo Simplico/Ascom

Obras no Parque da Cidade: já entregues à populaçãoLeonardo Simplico/Ascom

Publicado 02/04/2024 09:05

Niterói - A Prefeitura concluiu as obras de melhorias no Parque da Cidade, localizado no alto do Morro da Viração. O objetivo da intervenção foi melhorar a acessibilidade às rampas de contemplação e de voo, revitalizar o paisagismo do local e consolidar o espaço como destino turístico ecologicamente consciente e acessível.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, ressalta a importância dessas intervenções para a cidade."A prioridade que Niterói tem dado à proteção de seus ecossistemas tem garantido o reconhecimento nacional e internacional. A cidade aposta agora no seu potencial para o ecoturismo, como uma das suas oportunidades para o desenvolvimento econômico e de lazer para a sua população", destaca Grael.

As melhorias incluem a instalação de piso intertravado e piso tátil, construção de muretas de concreto, manutenção e instalação de novos guarda-corpos, bem como aprimoramentos na iluminação do local com luminárias direcionadas para minimizar os impactos à fauna. Um novo espaço de convivência foi criado, com novos bancos e um deck de madeira para os visitantes desfrutarem da serenidade do ambiente. O investimento foi de R$ 384 mil e reflete o compromisso da Prefeitura com a qualidade e acessibilidade dos espaços públicos.

O paisagismo do Parque da Cidade também recebeu atenção especial, com o plantio de 11.835 mudas de diversas espécies de árvores, arbustos e forrações. O resultado é um ambiente naturalmente exuberante e acolhedor. Três deques de madeira foram adicionados para proporcionar acesso às rampas de voo livre norte e sul, que oferecem vistas panorâmicas deslumbrantes da Baía de Guanabara e da Região Oceânica de Niterói.

Além dessas melhorias, o parque recebeu bancos de madeira plástica e uma escultura vermelha doada pelo Rotary Niterói Norte, representando a liberdade de voar sobre os horizontes da Baía de Guanabara e das praias da Região Oceânica. A obra, criada pelo artista Giovanni Gargano, adiciona uma dimensão artística inspiradora ao espaço.

“O Parque da Cidade é um dos pontos turísticos mais bonitos do mundo, sem dúvida. As melhorias na infraestrutura e no paisagismo, além de darem mais conforto para os visitantes, também tornam o local ainda mais aconchegante. Sem dúvida, a gestão sustentável dos parques é uma forma de fazer turismo e continuar mantendo as ações de preservação”, disse Bruno Zambrotti, administrador do Parque da Cidade.

A obra recebeu verba do Ministério do Turismo, via Neltur, através de uma emenda da deputada Laura Carneiro. O presidente da Neltur, André Bento, esclarece que o Parque é uma das maiores referências de destino turístico da cidade e símbolo do ecoturismo e da prática de parapente. “Todo investimento no patrimônio da cidade tem impacto para o turismo. Vamos continuar investindo na infraestrutura turística da cidade, seja via Prefeitura ou parcerias públicas ou com a iniciativa privada, para melhor atendimento aos moradores da cidade e turistas. Niterói, hoje, é um exemplo de município sustentável com mais de 50 % de áreas preservadas, uma base do Ecoturismo”, afirma.

A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, afirmou que a experiência de quem visita o Parque da Cidade está diretamente ligada ao contato com a natureza. “Essa reforma foi a oportunidade que tivemos de pensar como aprimorar ainda mais o passeio de quem já é apaixonado por esse equipamento da cidade. O paisagismo foi desenvolvido para complementar o desenho natural da área verde do entorno do Parque, fazendo com que os visitantes sintam a integração entre o meio urbano e o meio ambiente”, concluiu Dayse Monassa.