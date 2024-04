Niterói: cursos abertos para desenvolvimento dos jovens - Reprodução/Internet

Publicado 03/04/2024 15:46

Niterói – A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Semug), está com inscrições abertas, até o dia 15 de maio, para o Prepara Jovem 2024, um curso preparatório para o mercado de trabalho. Podem participar jovens com idade entre 17 e 22 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morem no Estado do Rio de Janeiro. As aulas são online e gratuitas. As inscrições devem ser feitas pelo link https://encurtador.com.br/bnpX9

Essa é a terceira edição do Prepara Jovem. As aulas acontecem de forma remota. O projeto oferece 8 mil vagas e conta com a parceria com o Instituto Proa que garante o certificado e acompanhamento necessário do jovem no mercado de trabalho. As aulas começam no dia 27 de maio.



A coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude de Niterói, Luisa Assumpção, reflete sobre a necessidade de preparação dos jovens para o mercado de trabalho. “Emprego e renda estão entre as maiores demandas hoje da juventude. Na busca de um trabalho digno e justo, a parcela dos jovens em vulnerabilidade social é que sofre com trabalhos informais e indignos. O Prepara Jovem é uma das nossas políticas para mitigar essas disparidades e transformar as perspectivas e possibilidades das juventudes com uma formação condizente com as exigências de hoje dos empregadores”, destaca Luisa.