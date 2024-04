Canoa havaiana: esporte é um dos que é praticado na cidade - Divulgação/Ascom

Niterói -- A cidade foi declarada oficialmente a capital dos esportes marítimos. A lei 10.309/24, de autoria do deputado estadual Vitor Junior (PDT), foi sancionada pelo governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, e publicada nesta quarta-feira (03), no Diário Oficial. O parlamentar destaca que este é mais um importante incentivo para a cidade, que tem tradição e vocação para o esporte, principalmente os praticados no mar, sendo celeiro de medalhistas olímpicos e cenário de competições estaduais, nacionais e internacionais.

Vitor Junior enfatiza, também, que Niterói possui uma orla belíssima, que integra a Baía de Guanabara ao Oceano, fato que contribui para que esportes como a vela, canoa havaiana, surfe, triatlo, natação venham ganhando cada vez mais adeptos nas praias da cidade. O deputado cita, ainda, como exemplo que há cerca de cinco anos a cidade contava com apenas cinco clubes destinados à prática da canoa havaiana, e hoje já são 35.



“Niterói tem entre seus atletas, medalhistas olímpicos na vela, é referência no surfe e bodyboard tendo revelado nomes que ganharam destaque mundialmente, além de contabilizar o maior número de praticantes de canoa havaiana do País, sediando competições estaduais, nacionais e internacionais. Sem falar na sua vocação natural, com praias e paisagens que inspiram a prática dessas e de outras modalidades. E não podemos esquecer jamais o poder do esporte como instrumento de inclusão social e de promoção da saúde, além do seu papel também no fomento ao turismo e na geração de empregos”, afirma o deputado.

O secretário municipal de Esportes de Niterói, Luiz Carlos Gallo, comemorou o título e falou da importância deste reconhecimento para a cidade. "Nada mais justo que Niterói ser declarada a capital dos esportes marítimos. Já são tradição em nossa cidade. Tínhamos a vela com nossos craques olímpicos e, agora, temos centenas de pessoas nas canoas havaianas, que já competem em diversos estados brasileiros. Nosso pessoal do surfe e bodyboard também se destaca no país e até mesmo no exterior, como em Portugal, com quem já temos contatos para estimular os campeonatos de ondas. Na cidade, já se disputam inúmeros campeonatos mundiais. São as paisagens incorporadas a eventos náuticos que contribuem para levar o nome de Niterói até para o exterior", frisa o secretário.