Recital temático "Eternamente": canções dramatizadas de Antônio Carlos Gomes - Nadejda Costa/Ascom

Recital temático "Eternamente": canções dramatizadas de Antônio Carlos GomesNadejda Costa/Ascom

Publicado 03/04/2024 16:23

Niterói - Abrindo o Projeto Quartas Clássicas de 2024, o Theatro Municipal de Niterói recebe nesta quarta-feira (3) às 19h, o recital temático “Eternamente”, com canções dramatizadas de Antônio Carlos Gomes.

O espetáculo apresenta parte do cancioneiro do compositor brasileiro Antônio Carlos Gomes, escrito no período do Segundo Império no Brasil, e que busca trazer, através da dramatização e ressignificação de seus poemas, a crônica de costumes da época. A linha condutora do enredo é uma história romântica que apresenta conflitos sociais e individuais contextualizados na segunda metade do século XIX. Cantadas em português, italiano e francês, as canções são uma parte rica da produção deste que é o maior compositor de óperas das Américas.

SERVIÇO

Evento: Eternamente - Canções dramatizadas de Antônio Carlos Gomes – Quarta Clássica

Data: 03 de abril

Horário: 19 horas

Duração: 60 min

Classificação etária: Livre

Ingresso: R$ 30,00 (vendas pelo pelo Sympla, ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói)

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro