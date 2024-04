Secretários do Rio de Janeiro: 78º Fórum de Dirigentes Municipais de Educação. - Alex Ramos/Divulgação

Publicado 03/04/2024 20:24

Niterói - Secretários municipais de Educação do Rio de Janeiro se reuniram, nesta quarta-feira (03), no Teatro Popular, em Niterói, para o 78º Fórum de Dirigentes Municipais de Educação. Os gestores, recebidos pelo prefeito Axel Grael e pelo secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, Bira Marques, estão debatendo os principais desafios do ensino público. Serão três dias de imersão, de 3 a 5 de abril, em temas estruturantes da educação, por meio de conferências e palestras.

O primeiro encontro do ano da Undime-RJ tem Niterói como sede. Os fóruns têm como objetivos ampliar o diálogo e socializar experiências dos municípios na gestão, pensando em soluções integradas para alcançar a melhoria na qualidade da educação ofertada pelas redes municipais de ensino.

"As demandas chegam do cidadão para a gente na velocidade de sua vida, na velocidade das redes sociais, cobrando ações e cobrando iniciativas. Em Niterói agora, e acredito que seja uma realidade muito parecida em vários municípios em função da pandemia, tivemos uma transformação grande da educação. Houve a migração de alunos que saíram das escolas privadas e vieram para as escolas públicas. Isso aconteceu por uma questão de contingência. Muitas famílias perderam renda, a capacidade de renda e, com isso, tiveram que migrar para a escola pública. Mas, em muitos casos, como acontece aqui em Niterói, foi também porque a escola pública melhorou muito a qualidade. São muitos desafios que os gestores públicos enfrentam na educação neste momento", destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

O secretário municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, ressaltou a importância de reunir gestores municipais em Niterói para compartilhar experiências, em busca do aprimoramento do ensino e do avanço na qualidade das redes municipais. “Nesses três dias vamos fazer uma reflexão profunda do papel da educação pública, do papel de cada dirigente. Porque o dirigente municipal tem uma síntese extremamente difícil. De um lado tem os sonhos, e do outro lado a realidade objetiva. Trabalhar essa síntese do sonho de um lado e a realidade do outro é o nosso principal desafio. O tempo inteiro tomamos decisões. Que as nossas escolhas sejam para as nossas crianças. Esse precisa ser o nosso lema, esse é o nosso principal desafio. E é assim que estamos conduzindo a educação pública aqui em Niterói", enfatizou Bira Marques.

O evento contou com a presença de secretários municipais de Educação, entre eles o do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, da secretária estadual de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, além do presidente da Undime-RJ, Osório Souza. “A escolha de Niterói foi certeira para esta conferência por conta da exitosa experiência da administração municipal na educação. Eu estou encantado com a gestão. Tenho certeza que serão encontros muito proveitosos, em especial para aqueles municípios mais distantes, com mais dificuldades, faremos seminários juntos e atividades de capacitação", disse Osório Souza.

O Fórum da Undime continua nesta quinta (04) e sexta-feira (05), no Teatro Popular, com palestras e debates em torno do ensino público. Os debates vão abordar temas como a neurociência na educação, gestão, desenvolvimento infantil, entre outros. O evento é fechado para gestores previamente inscritos.