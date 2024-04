Serginho Total: contando sua história no Fórum de Jornalismo - Divulgação/Ascom

Publicado 03/04/2024 19:38

Niterói - O jornalista e comunicador Serginho Total fala de sua história profissional no Fórum de Memória do Jornalismo Fluminense, que acontece no próximo dia 10 de abril, às 17h, no Solar do Jambeiro.

Serginho Total, nascido em São Gonçalo, começou sua vida profissional como mecânico, cabeleireiro, até se tornar um dos mais destacados comunicadores de Niterói e todo Estado do Rio de Janeiro. Além de comunicador, é cronista esportivo, apresentador de TV e radialista.

Pela sua criatividade e popularidade, com seu programa, foi elogiado por Pedro Bial na TV Globo. Sua carreira começou em 1979 e passou por vários veículos, a Rádio Fluminense, a o Canal 30 na TV, no Programa Aqui e Agora, com Wilton Franco.