Claudia Foureaux: única apresentação no Theatro Municipal de Niterói - Divulgação/Ascom

Claudia Foureaux: única apresentação no Theatro Municipal de NiteróiDivulgação/Ascom

Publicado 03/04/2024 16:31

Niterói – A cantora Claudia Foureaux retorna ao Theatro Municipal de Niterói na sexta-feira (5), às 20h, para apresentar mais um espetáculo que também registra o processo de pré-produção do novo álbum “De Um Jeito a Mais”. No repertório, as mais recentes composições que já se destacam em suas apresentações como "Quem Me Dera", "Ciranda em Lua Cheia" e "Um Jeito a Mais", além das mais pedidas do seu primeiro álbum e releituras de compositores como Roberto Carlos, Ney Matogrosso, Belchior, dentre outros.



Natural de Niterói, Claudia iniciou sua carreira como cantora em 2004 de forma despretensiosa e, como a maioria dos artistas, com apresentações em bares e casas noturnas reunindo amigos, apreciadores e músicos da cidade. Portadora de um timbre vocal diferenciado, o romantismo e intensidade de suas interpretações atrelados a um legado de releituras contemporâneas da música brasileira, vieram a formar um público fiel e apreciador da boa música.



Desde então, se lançou como cantora e compositora, em 2012 gravou o álbum independente “Do Meu Jeito”, disponível em todas as plataformas de streaming, permite conhecer melhor a estrutura musical e poética além de contar com a assinatura de grandes músicos como Arthur Maia, Milton Guedes, Chico Chagas, Fernando Caneca entre outros.



Seu legado como compositora vem se expandido com canções inéditas que nasceram durante o período da pandemia (2020 e 2021). Entre as mais pedidas do público está Quem Me Dera – uma homenagem a São Pedro da Serra – RJ, uma pequena vila onde também reside desde 2015.



Como letrista, utiliza-se de uma linguagem simples e de fácil entendimento, contudo com o requinte oferecido pela língua portuguesa. Sua poética expressa a personalidade da artista em traduzir olhares e sentimentos, com toda sua sensibilidade. Suas composições, na grande maioria, são inspiradas em histórias vividas ou imaginadas, algumas delas pelos recantos e prazeres de viver grande parte de seus dias em meio à natureza.



No auge da sua maturidade profissional e repleta de vitalidade aos 60 anos de idade, em 2022 retornou aos palcos de Niterói com o show “Dez Anos Do Meu Jeito” em comemoração aos dez anos de lançamento do seu primeiro álbum – Do Meu Jeito.



No ano seguinte, com sua presença de palco ainda mais vibrante e interpretações viscerais, caraterísticas da artista, estreou seu novo show “Um Jeito a Mais”, dando início ao processo de produção do seu próximo álbum, de mesmo título. No espetáculo, além das suas novas composições, Claudia Foureaux confirma sua versatilidade seja no repertório de extremo bom gosto, seja na intimidade com seus violões e guitarra.



Daniel Cahon assina a direção e produção musical dos espetáculos da artista e, a Kclave Produções, produção artística e executiva. Na banda, os músicos Marcos Nimrichter (teclado), Daniel Cahon (contrabaixo), Flávio Santos (bateria), Pedro Batuq (percussão) e Wiliam Belle (guitarra).

SERVIÇO



Evento: Claudia Foureaux – show Um Jeito a Mais

Data: 05 de abril

Horário: 20 horas

Duração: 100 min

Classificação etária: 10 anos

Ingresso: R$ 40,00 (vendas pelo pelo Sympla, ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói)

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro

Telefone de contato: (21) 3628-6908