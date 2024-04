HMCT: evento em celebração ao Dia Nacional da Segurança do Paciente - Divulgação/Ascom

Publicado 05/04/2024 09:58

Niterói - O Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT) ampliou em 37% os resultados em 2023 com relação à segurança do paciente, como a identificação correta e redução de níveis de infecção. O percentual faz parte de uma política da Unidade de saúde de chamar a atenção cada vez mais dos profissionais que atuam no local e garantir que a segurança do paciente seja cada vez mais colocada em prática.



A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, falou sobre a importância das ações. “Esse trabalho promove a implantação de iniciativas voltadas à segurança do paciente internado no hospital, como redução de queda, redução de lesões e infecções, o que é fundamental para a assistência de qualidade. A adoção contínua de tais medidas é muito importante na qualificação dos serviços”, afirma a secretária.

O número foi apresentado durante evento, que aconteceu no auditório da unidade em celebração que ao Dia Nacional da Segurança do Paciente. O encontro reuniu especialistas na área para discutir questões vitais relacionadas à segurança do paciente, como: identificação correta do paciente; comunicação efetiva; melhora da segurança dos medicamentos; cirurgia segura; redução do risco de infecções associadas aos cuidados; e redução do risco de danos aos pacientes resultantes de lesões por pressão e quedas.

A enfermeira responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente, Thais Alexia, apresentou os resultados dos indicadores de 2023, confirmando o compromisso da equipe em oferecer uma assistência com cada vez mais qualidade e segurança aos pacientes. No ano de 2023 a unidade apresentou redução de 37% das notificações.

Segundo o diretor geral do HMCT, Ubiratan Moreira Ramos, o hospital possui o Núcleo de Segurança do Paciente em que são realizadas ações permanentes para garantia de melhora na assistência. “Dentro do Núcleo, os profissionais de saúde realizam um trabalho constante para garantir as ações de segurança do paciente. Além disso, promovem a integração dos setores, a articulação dos processos de trabalho e das informações que impactam nos riscos ao paciente para garantia de uma assistência cada vez mais qualificada, resultando na prevenção, controle e mitigação de incidentes”, contou o diretor.



Durante o evento, a convidada Jackeline Couto, atual coordenadora da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente RJ, parabenizou o hospital pelo trabalho de relevância voltado ao paciente. Ela acompanhou e orientou todo o processo de implementação do Núcleo de Segurança do Paciente na unidade.

O diretor de Enfermagem, Daniel Vinicio Dias Ferreira, destacou que o Núcleo de Segurança do Paciente tem proporcionado uma experiência de cuidado seguro para os pacientes e acompanhantes. “Este evento reforça o compromisso do Hospital Municipal Carlos Tortelly com a excelência no cuidado e na segurança do paciente, além de promover a troca de conhecimentos e práticas eficazes para garantir um ambiente hospitalar cada vez mais seguro e acolhedor. Os indicadores refletem o compromisso de toda a equipe assistencial em prestar cuidados com maior segurança”, falou Daniel.



O encontro foi fundamental para o compartilhamento de experiências voltadas à gestão do cuidado seguro e apresentação das novas metas do núcleo de segurança. Uma das metas destacadas foi a inclusão do paciente e acompanhante no processo de notificação de eventos adversos, resultando na participação deles no cuidado e segurança do paciente.