Escola de mestres: evento gratuito de RPG na Biblioteca Parque - Divulgação/Ascom

Publicado 05/04/2024 10:23

Niterói - A Escola de Mestres realiza na Biblioteca Parque de Niterói, no dia 06 de abril (sábado), das 10h às 14h30, o "Encontro RPGista", que tem como objetivo reunir Jogadores de RPG (Role-Play-Game.). A ideia central do evento é fazer um encontro com atividade de jogos nas salas e no espaço Café Paris.

A Escola de Mestres é uma iniciativa dedicada a ampliar a cultura do RPG e democratizar o acesso a esse empolgante universo de jogos, tendo como missão estabelecer uma sólida presença na região de São Gonçalo e Niterói (RJ), por meio de uma variedade de ações que abrangem desde experiências culturais, como o RPG Connect até atividades educacionais estimulantes, como já acontece no C.E Nilo Peçanha, em São Gonçalo.

A escola de Mestres está chegando ao seu terceiro ano de existência, e tem na sua lista de produções mais de cinco eventos, uma exibição de cinema em parceria com o Cinemark, e sua última realização foi Sessão Solene em Homenagem a Cultura Geek, na Câmara Municipal de São Gonçalo.

SERVIÇO

Evento: Encontro RPGista

Datas: 06 de abril

Horário: 10h às 14h30

Classificação etária: Livre

Valor: Entrada gratuita

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n - Centro, Niterói.