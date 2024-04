Prefeitura de Niterói: prêmio por documentário sobre programa de Pedagogia Hospitalar - Divulgação/Ascom

Prefeitura de Niterói: prêmio por documentário sobre programa de Pedagogia HospitalarDivulgação/Ascom

Publicado 05/04/2024 17:48

Niterói - O Programa de Pedagogia Hospitalar desenvolvido pela Prefeitura de Niterói, por meio das secretarias de Educação e de Saúde, foi premiado na 7º edição do Prêmio Territórios Tomie Ohtake e virou tema de um minidocumentário. O projeto ficou entre os 10 melhores do país. O vídeo apresenta todo o processo do programa, como ele surgiu e como funciona atualmente, e está disponível nas plataformas (site e redes sociais) do instituto.



O objetivo da premiação é reconhecer as iniciativas de grande importância dentro das redes públicas de educação. Neste ano, o instituto contou a história do programa de Pedagogia H|ospitalar, que teve início em 1996, englobando duas instituições hospitalares: o Hospital Getúlio Vargas Filho (Getulinho) e o Hospital Universitário Antônio Pedro, vinculado à Universidade Federal Fluminense.



A missão do projeto é dar continuidade ao desenvolvimento educacional da criança que está passando por uma internação ou tratamento de saúde que a impeça de frequentar sua unidade escolar. O programa também possui um atendimento pedagógico domiciliar, contemplando as duas possibilidades de acompanhamento pedagógico.



O minidocumentário conta toda a trajetória do programa até aqui, revelando como funcionam as aulas, que contam com a realização de atividades interativas, ações com brinquedos, além de contação de histórias. Para o secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Bira Marques, a pedagogia hospitalar é parte fundamental da garantia do direito à educação.



"Trabalhamos diariamente para ofertar um ensino de qualidade para as nossas crianças, e permitir que o aprendizado continue, mesmo em um momento tão adverso, como uma internação ou um tratamento de saúde, é fundamental para o processo de ensino e aprendizagem. É emocionante ver tudo isso documentado, e mais especial ainda é saber que essas crianças, após passar por esse processo, não serão prejudicadas em sua formação", destacou.



A Subsecretária de Desenvolvimento Educacional, Ana Schilke, deu início ao movimento da pedagogia hospitalar em Niterói em 1996 e destaca a importância da Educação e Saúde trabalharem em conjunto.



"Quando você está alinhando a Educação e a Saúde, você está garantindo no mesmo território dois direitos. Fui a primeira professora desse programa e poder continuar contribuindo para o seu desenvolvimento é emocionante. Com o trabalho de excelência que realizamos em Niterói, muito em breve teremos um destaque nacional”, disse.