Projeto Aruanã: webserie lançada na internet conta a trajetória do projeto - Divulgação/Ascom

Publicado 05/04/2024 11:31

Niterói - No próximo dia 8 de abril (segunda-feira), será lançada a websérie do Projeto Aruanã, que destaca o trabalho de mais de 10 anos para proteger as tartarugas marinhas. Com quatro episódios, os vídeos valorizam a dedicação do projeto em contribuir com as pesquisas e conservação marinha e contam a história do importante envolvimento de pescadores da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Resex-Mar Itaipu), em Niterói (RJ), onde o projeto nasceu, na proteção dos animais. São temas dos episódios: A história do Projeto Aruanã; As temporadas de capturas intencionais das tartarugas marinhas; As atividades de educação ambiental; E os pescadores da Resex-Mar Itaipu. A websérie poderá ser acessada pelo site do projeto ou pelo canal do Projeto Aruanã no Youtube.



Equilíbrio dos ecossistemas marinhos



No primeiro episódio da websérie, o tema central é a importância do trabalho executado nas temporadas de captura intencional das tartarugas. Essa é uma atividade essencial para o Projeto Aruanã, pois possibilita o monitoramento dos animais por meio da marcação dos indivíduos, medição, pesagem e da realização de imagens para fotoidentificação. Além disso, nestas temporadas, realizadas duas vezes ao ano, é feita uma avaliação da condição de saúde dos animais e é coletado tecido para as pesquisas científicas. “Elas [as tartarugas] estão aqui crescendo, se desenvolvendo saudáveis [...] Elas estão sempre gordinhas [...] e crescem super-rápido, comparadas a outras regiões do mundo”, diz a Coordenadora Geral do projeto, Suzana Guimarães, em entrevista para o episódio 1 da websérie.



Suzana também destaca a importância da atuação conjunta com os pescadores. “Essa união de conhecimentos é extremamente importante para a conservação”, afirma. O pescador Mauro Freitas, colaborador do Projeto Aruanã, também dá seu testemunho sobre a parceria com a equipe do projeto e os aprendizados ao longo dos anos. Ele cita, por exemplo, que aprendeu a seguir a orientação de não lançar a rede de pesca no local que serve de “casa” para a tartaruga e a retirar corretamente o animal, caso ele seja capturado acidentalmente durante uma atividade pesqueira. “Nós aprendemos com o Aruanã uma educação ambiental”, declara Mauro Freitas. Neste episódio, a Coordenadora de Pesquisa do Projeto Aruanã, Dra. Estéfane Cardinot Reis, destaca a relevância do trabalho de voluntários que são selecionados a cada trimestre para colaborar com as ações. “Com certeza, para eles esse momento da captura é mais fascinante, porque têm o contato com os animais em campo”, afirma Estéfane.



A história do Aruanã



O Projeto Aruanã, que atua no monitoramento de tartarugas marinhas na Baía de Guanabara e adjacências com a parceria da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, surgiu a partir do empenho de estudantes interessadas em pesquisar estes animais na Praia de Itaipu. O ano era 2010 e a vontade de mergulhar no mundo das tartarugas marinhas bateu forte nas então alunas da Universidade Federal Fluminense (UFF), dentre elas a atual Coordenadora Geral do Projeto, Dra. Suzana Guimarães. Em 2012, o trabalho foi ampliado e o Projeto foi batizado de Aruanã, que é outro nome da tartaruga-verde, espécie frequentemente encontrada na região.



A partir de 2022, o Projeto Aruanã passou a contar com a parceria da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, que foi essencial para o impulsionamento das ações de pesquisa, conservação e educação ambiental. Esta é a história contada no segundo episódio, além de uma apresentação das atuais linhas de atuação do projeto. “A gente tem a parte da educação ambiental, de sensibilização, trabalhando em conjunto com a comunidade”, diz Suzana Guimarães. Entre as principais linhas de atuação, ela também cita a pesquisa científica, a modelagem ecossistêmica, o acompanhamento da cadeia produtiva dos recursos pesqueiros e as ações de comunicação para a divulgação de informações do projeto.



Suzana destaca ainda que ao longo dos anos de trabalho a equipe aprendeu a respeitar a

atividade pesqueira, que tem um espaço importante na economia nacional. Para o Projeto Aruanã, a colônia de pescadores de Itaipu é aliada para o desenvolvimento das ações de conservação das tartarugas marinhas, animais que sobreviveram a extinção dos dinossauros, mas que precisam de cuidado e proteção.

Educação ambiental e os pescadores



No terceiro episódio, são abordadas as ações de sensibilização e de educação ambiental. A

Coordenadora de Mobilização Social, Msc. Beatriz Guimarães Gomes, detalha as iniciativas, dentre elas a visita a escolas com material da exposição itinerante, a recepção de visitantes na sede do projeto, em Itaipu, e a realização de atividades lúdicas para crianças. Segundo Beatriz, as atividades de educação ambiental podem despertar um “outro olhar” para a necessidade de conservação das tartarugas marinhas.

No quarto e último episódio, novamente destaca-se a troca de conhecimentos entre a comunidade pesqueira e as pesquisadoras em prol da conservação dos animais e da manutenção da pesca artesanal sustentável na região.



Sobre o Projeto Aruanã



O Projeto Aruanã é um projeto dedicado à conservação das tartarugas marinhas da Baía de Guanabara e regiões costeiras adjacentes. Por meio da realização de pesquisas científicas e ações de sensibilização social, promove a participação da sociedade civil na proteção dos ambientes marinhos costeiros. Desde sua origem, busca atuar de forma colaborativa, em parceria com pescadores e diversas instituições para a promoção de ações decisivas no fomento de políticas públicas. A partir de 2022, o Projeto Aruanã passou a contar também com a parceria da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental.