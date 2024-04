Niterói: destaque em interação nas redes sociais - Reprodução/Internet

Niterói: destaque em interação nas redes sociaisReprodução/Internet

Publicado 05/04/2024 17:54

Niterói – A Prefeitura é destaque em levantamento inédito sobre a performance das contas oficiais de redes sociais das gestões municipais. Pesquisa realizada pelo DataFórum com o Monitor Data coloca a administração de Niterói no 5º lugar geral e o primeiro da lista que não é capital. As redes sociais da prefeitura somam quase 400 mil seguidores e têm mais de 235 mil interações.



A primeira rede social da Prefeitura de Niterói, o Twitter, atual X, foi criada em abril de 2013, seguidos pelo Facebook e Youtube, de outubro do mesmo ano, e o Instagram, que comemora 10 anos de atividades em setembro (2014). Fernando Stern, coordenador de Comunicação Digital e Relacionamento com o Cidadão, destaca que as redes sociais são uma forma de aproximação da gestão com os moradores e visitantes da cidade.



“Essa pesquisa fala sobre engajamento das gestões municipais com os cidadãos. As redes sociais são uma importante forma de aproximação com a população. Niterói é uma cidade com uma longa história de mobilizações sociais e que instituiu, muitas vezes de forma inovadora, diversas ferramentas de escuta e participação social. Ao longo dos anos temos instituído parcerias com outros órgãos envolvidos nas notícias e isso também ajuda no engajamento. Esse é um bom reconhecimento do trabalho da equipe e da gestão. Ficamos surpreendidos com a posição tão boa no ranking, mesmo sem termos ainda lançado o TikTok oficial da prefeitura que é uma plataforma que tem tido grande fluxo de interação nas postagens, então ficamos felizes em estarmos tão bem posicionados em mais um ranking”, explica Stern.



Ao longo do tempo, as redes sociais se transformaram em uma ferramenta importante de diálogo e comunicação. O estudo revela como as gestões municipais têm se conectado com os cidadãos a partir de um levantamento quantitativo que mostra o impacto e o engajamento das contas oficiais das governanças municipais no X (antigo Twitter), TikTok, Instagram, Facebook e YouTube.

A pesquisa demonstra ainda que não basta ter muitos seguidores em cada rede social. A mensuração é realizada a partir da soma de todas as redes e suas respectivas interações (compartilhamento, like e comentários), ou seja, o que é levado em consideração é de fato o que impacta na comunicação com os usuários. Inclusive, o levantamento mostrou que o engajamento das redes sociais da Prefeitura de Niterói, na média, é maior do que o das cidades que ocuparam as primeiras posições no ranking.

A Prefeitura de Niterói vem recebendo destaque pela sua gestão dos canais digitais com foco especial na participação do cidadão. Em março, foi uma das finalistas do prêmio Cidades Brasileiras Inteligentes (Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards) na categoria Transformação Digital e Inovação com o case “Gestão Colaborativa do município de Niterói”. O Smart City Expo Curitiba 2024, cujo tema é Reinventando Cidades para Todos ("Reinventing cities for all"), reuniu especialistas de todas as áreas para compartilhar ideias e soluções sobre como criar um futuro melhor e mais sustentável. O evento teve a chancela da Fira Barcelona, instituição internacional com 90 anos de história e referência em encontros globais. Em 2023, Niterói também ficou entre as finalistas do prêmio de melhor prática de participação cidadã do Observatório Internacional de Participação Democrática (OIDP), com o case “Colaboração na Gestão da cidade através do Colab e das redes sociais”.