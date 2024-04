Inauguração do Médico de Familia no Palácio: equipe da Prefeitura esteve presente - Lucas Benevides/Ascom

Publicado 06/04/2024 10:00

Niterói - A Prefeitura inaugurou na manhã desta sexta-feira (5) as obras de reforma do Módulo do Programa Médico de Família do Palácio. O prefeito da cidade, Axel Grael, participou da cerimônia de inauguração junto do vice-prefeito Paulo Bagueira, do ex-prefeito e atual secretário Executivo Rodrigo Neves, da secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, e Pedro Lima, diretor geral da FeSaúde, entre outras autoridades. O investimento municipal nas intervenções foi de R$460 mil. A unidade, gerida pela Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), atende a 3.176 pessoas e 1.367 domicílios.



“Ao longo do nosso governo, tivemos um foco muito grande nos serviços prestados à população. Dentre essas transformações, uma das mais importantes foi na área da saúde. Fizemos um grande investimento em modernização da gestão hospitalar e estamos fazendo um esforço para melhorar um problema crônico: a precarização da relação de trabalho na área de saúde. Essa é uma unidade histórica e conta com profissionais concursados, que foram selecionados pelo mérito. Com essa reforma, ainda conseguimos adicionar um consultório de atenção à saúde bucal”, comemora o prefeito Axel Grael.



Aberta em 1999, a unidade de saúde Jesús Montané do Programa Médico de Família (PMF) contou com a presença de Fidel Castro, liderança emblemática de Cuba, na época de sua inauguração. Niterói, cidade pioneira na implementação do PMF no Brasil, se inspirou nesse modelo que foi criado e desenvolvido em Cuba.



Após a obra, a unidade passa a contar com uma equipe de saúde bucal com dentista e auxiliar de saúde bucal. Além disso, são duas equipes de saúde da família cada uma com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde; e uma equipe multiprofissional com psicólogo, assistente social, sanitarista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, farmacêutico, terapeuta ocupacional e médico pediatra.



“O Palácio é uma síntese do que é o compromisso de um governo popular e democrático, como é a nossa gestão. Hoje, a comunidade tem acesso a serviços e benefícios de renda básica, obras de contenção de encostas, a unidade cultural do Macquinho, campo para lazer e, agora, a recém reformada clínica do Programa Médico de Família. E ainda vamos fazer muito mais! O Morro do Palácio tem que ser um modelo para todas as comunidades do Estado do Rio de Janeiro. E vai ser”, celebrou o ex-prefeito e atual secretário Executivo de Niterói, Rodrigo Neves, que acompanhou todo processo de reforma da unidade de saúde.



A unidade reformada conta com dois consultórios gerais, consultório odontológico, sala de vacinas, sala de curativos, sala de expurgo/esterilização, dispensário de medicamentos, sala de procedimentos, almoxarifado, sala de administração e agentes comunitários de saúde, copa, além dos sanitários para usuários e funcionários.



“Eu gosto de reforçar que não é apenas uma obra, não é apenas uma unidade bonita e com estrutura nova. Ela tem uma equipe completa, uma equipe concursada da FeSaúde, que atende a todas essas mais de 3 mil pessoas cadastradas aqui. Além disso tudo, trabalhamos com prontuário eletrônico, com conectividade, e a partir dessa possibilidade de alimentar os sistemas de informação, os resultados começam a aparecer formalmente para quem acessa os números de Niterói, a partir do lançamento das informações do atendimento“, destacou a secretária de Saúde, Anamaria Anamaria Schneider.



Segundo o diretor geral da FeSaúde, Pedro Lima, o retorno ao endereço original é motivo de orgulho para a gestão. “Estando com as instalações reformadas, com melhorias na ambiência e incorporação de um consultório odontológico e equipamentos de informática, que incluem a utilização de prontuário eletrônico, entre outras inovações locais. Na parceria com as demais estruturas da rede da SMS, este projeto político orientado aos cuidados primários compõe um importante equipamento comunitário e conta com dispositivos de gestão participativa para continuar assegurando uma atenção integral e de qualidade para os moradores do território. Agradecemos a todos os envolvidos pela colaboração durante este período e daqui por diante, estreitando os compromissos pelo desenvolvimento do SUS local e a melhoria da qualidade de vida dos nossos moradores”, afirmou o diretor.

Foram feitas intervenções para reorganizar os espaços, o fluxo de funcionários e usuários, requalificando os ambientes com a substituição de revestimentos, esquadrias, forro e a instalação de novo mobiliário e equipamentos. O sistema elétrico foi refeito com nova redistribuição dos circuitos e a instalação de uma rede lógica para informatização e viabilização do serviço de prontuários eletrônicos integrados a toda rede. Toda a unidade conta com aparelhos de ar-condicionado do tipo Split.



A equipe médica da unidade também participou da inauguração da unidade. A enfermeira Josiane Menezes comentou sobre a importância da qualidade do serviço prestado nas unidades do programa Médicos de Família.



“Com essa reforma, a nossa equipe vai ter mais espaço, mais estrutura e, com certeza, dar mais qualidade ao nosso atendimento. O programa Médico de Família é a porta de entrada do nosso sistema de saúde. É aqui que a gente consegue prestar assistência nas linhas de cuidado, nas gestantes, nas puérperas, nas crianças, nos cuidados de uma puericultura, hipertensão na diabetes, temos também a prebercoose, todas aquelas questões que a gente abrange na atenção primária. Estamos muito felizes com o resultado!”, comemora a enfermeira.



Além dos profissionais de saúde, a população também compareceu na cerimônia para conferir como ficou a renovação do posto de saúde.



“Foi muito bom quando fizeram esse posto. Já moro aqui há muito tempo e, por anos, a gente tinha que ir a outros bairros atrás de atendimento. Os médicos são maravilhosos. A obra demorou, mas o posto ficou lindo!”, conta a moradora Erenilde Mendes de Souza.



Em atendimento aos parâmetros de acessibilidade houve a reforma e ampliação do sanitário PcD, portas e passagens com as dimensões mínimas necessárias para o deslocamento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A reforma da rampa de acesso à unidade, ladeada por novo guarda-corpo e corrimãos garante mais conforto e segurança. Além disso, há a sinalização tátil horizontal no piso até o balcão de atendimento. A unidade conta também com extintores de incêndio devidamente sinalizados e iluminação de emergência.



Interna e externamente há placas de orientação e identificação das salas e dos serviços oferecidos pela unidade, fazendo parte da programação visual adotada para todos os módulos do programa médico de família. Além disso, a estética da fachada também segue o mesmo padrão de cores e revestimentos das outras unidades, facilitando a identificação desse tipo de unidade de saúde pela população. Toda cobertura existente foi substituída por telhas termoacústicas, mais eficientes na dispersão do calor, além de oferecerem maior resistência mecânica.



Durante o período de obras, as equipes de saúde estiveram provisoriamente realocadas na igreja Metodista, mantendo a continuidade dos serviços.