Bela Silva: artista visitou o Parque POP e o Parque da Cidade com equipe da Prefeitura - Alex Ramos/Ascom

Publicado 06/04/2024 10:06

Niterói – A artista portuguesa Bela Silva visitou, nesta sexta-feira (5), o Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis (POP) e o Parque da Cidade. A artista esteve nos dois parques acompanhada do prefeito de Niterói, Axel Grael, da coordenadora do Programa Pro Sustentável, Dionê Marinho Castro, e do presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento.



A partir deste sábado (06), Bela Silva vai expor pela primeira vez no Brasil, no Museu de Arte Contemporânea – MAC Niterói. A mostra “Caminho Tropical” reúne quatro grandes painéis de azulejos, cada um medindo 4 metros de comprimento por 1,80 metro de altura, além de grande conjunto de esculturas, cerâmicas e desenhos, para uma ode à fauna e à flora. Após a temporada, em junho, um dos painéis será instalado no Centro Eco-cultural do Parque Orla de Piratininga.



O prefeito Axel Grael destacou que a visita da artista portuguesa aproxima a arte e a cultura da questão ambiental.“Ela é uma artista importante de Portugal. Vai expor aqui no MAC. Fomos ao Centro Eco-Cultural do Parque Orla de Piratininga porque ela ofereceu uma das obras dela para ficar em definitivo em Niterói e esta obra vai ficar no Centro Eco-cultural. O Centro Eco-cultural vai ser um ponto para eventos, exposições e para as pessoas terem informação sobre a Lagoa de Piratininga. É muito importante vincular a questão ambiental com a questão cultural e as artes. A doação da Bela é muito bem vinda para a cidade”, afirmou o prefeito.



A artista portuguesa ressaltou a relevância do projeto do Parque Orla de Piratininga.“O que foi feito lá é um exemplo para todas as pessoas. É incrível o aproveitamento da natureza. Sobre o meu trabalho, as pessoas sempre perguntam o que me inspira. As pessoas querem entrar na cabeça do artista. A minha temática são realmente a natureza e os animais. Não é um olhar rápido. Tem muita observação”, explicou Bela Silva.



O Parque Orla Piratininga é o maior projeto de soluções baseadas na natureza do país. Ele protege o meio ambiente, trata as águas dos rios e de escoamento superficial e promove a recuperação de uma área por muitos anos degradada.



O Parque da Cidade teve concluídas obras de melhorias. O objetivo da intervenção foi melhorar a acessibilidade às rampas de contemplação e de voo, revitalizar o paisagismo do local e consolidar o espaço como destino turístico ecologicamente consciente e acessível.



Serviço:

“Caminho Tropical”, de Bela Silva

De 06/04 a 12/05/2024

Local: MAC Niterói

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem – Niterói – RJ

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h (entrada permitida até 17h30)

Classificação: livre

Valor de ingresso: R$16 inteira / R$8 meia.



Gratuidades: Crianças menores de 7 anos; Estudantes da rede pública (fundamental e médio); Moradores e naturais de Niterói; Servidoras/es públicos municipais de Niterói; Pessoas com deficiência; Visitante que chegar ao museu de bicicleta. Às quartas-feiras a visitação é gratuita.



Meia-entrada: Pessoas com mais de 60 anos; Estudantes de escolas particulares e universidades; ID Jovem: Pessoas de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos que estejam inscritas no CadÚnico; Professoras/es.



Local da venda de ingresso: diretamente na bilheteria do museu (somente pagamento em dinheiro) ou online pelo site Sympla (pagamento via cartão de crédito, PIX ou boleto – este disponível apenas para compras com pelo menos 7 dias de antecedência).