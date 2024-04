Renan Perez: profissional de marketing digital orienta a vida online - Divulgação/Ascom

Renan Perez: profissional de marketing digital orienta a vida onlineDivulgação/Ascom

Publicado 06/04/2024 15:25

Niterói - No cenário pós-pandemia do Covid-19 tornou-se eminente a necessidade 'digitalizar' a vida pessoal e profissional. E é nesta hora que a figura do especialista em marketing digital está em alta, sendo uma peça inerente à sobrevivência de grandes e pequenos negócios. Pensando nisto o especialista Renan Perez, explica que, há 15 anos, reúne experiências no setor. Ele é formado pela ESPM e também desenvolve trabalhos na web com conceitos modernos e atuais.



Divulgar e comprar pela internet já é uma realidade, até do pequeno comerciante da esquina, e sites são um espaço que todo empreendedor precisa ter. Porém, quase ninguém sabe utilizar as ferramentas adequadas neste ambiente virtual. Google Analytics, Seo, WordPress para construção de sites, Leads, newsletter, e-mail marketing fazem parte, ainda, de um idioma desconhecido à maioria. “(…) aprender ensinando a desenvolver habilidades usando a tecnologia é em si mesmo o melhor caminho para o aprendizado de toda a humanidade”, discorre Renan Perez em uma reflexão sobre o seu setor.

A aceleração da corrida pela digitalização tomou um lugar de honra com o isolamento social no mundo.“Com a crise, temos sempre que nos reinventar para gerar oportunidades. O digital ajuda o físico, mas o digital sozinho, sem o físico, não adianta nada”, alerta o consultor, chamando a atenção para importância de se oferecer um serviço de qualidade aliado à aplicação do marketing digital.

Em ano eleitoral, ainda diante de uma possível nova data para as eleições, Perez destaca a flexibilidade do marketing digital e o seu ambiente vasto de oportunidades para o profissional da área que se atualiza. “O Brasil é o quarto país do mundo em acesso a internet e o segundo em numero de dispositivos móveis – temos 1,5 aparelhos de celular por pessoa. O profissional de tecnologia e marketing digital tem um campo enorme para se desenvolver e atender a necessidades que surgem diariamente”, comenta.



Sobre o cenário deste negócio fundamental no momento, ele completa: “Difícil prever o futuro. O futuro acontece já. A evolução é mais rápida! Saber tudo não faz o profissional melhor, mesmo um full-stack developer ou um sênior em marketing digital, que aprende e estuda todos os dias pra se manter atualizado. Além do conhecimento profissional, a experiência é a mãe. Faça tudo o que puder e faça logo,o feito é melhor que o perfeito, aprenda e ensine compartilhando seu conhecimento com outros”, finaliza o consultor.



Renan Perez é conhecido pela vasta cultura para se habilitar empreendimentos virtuais, tendo dado aula e formado diversos profissionais para o segmento. Ele está disponível para contatos pelo e-mail contato@renanperez.com.br e @renanperez