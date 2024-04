Prefeitura de Niterói; distribuição de água mineral nas comunidades - Divulgação/Ascom

Publicado 06/04/2024 15:14

Niterói - A Prefeitura de Niterói, com apoio da Águas de Niterói, vai distribuir, através das unidades do Médico de Família, neste sábado (6) mais de 30 mil litros de água mineral para os moradores de bairros como Preventório, Engenho do Mato e Jurujuba, regiões que, de acordo com a lógica de abastecimento de água do município, devem ser as últimas as terem a água reestabelecida.

A iniciativa visa diminuir os efeitos do desabastecimento de água nessas regiões. As entregas serão realizadas nas unidades do Programa Médico de Família (PMF Preventório, Engenho do Mato e Jurujuba), garantindo que a assistência chegue diretamente aos mais vulneráveis.

A ação da Prefeitura de Niterói é uma resposta à paralisação temporária do sistema Imunana-Laranjal, crucial para o fornecimento de água na região. A boa notícia é que a CEDAE confirmou que o sistema já retomou suas operações na madrugada deste sábado (6). Em um esforço conjunto com o grupo Águas de Niteroi, um plano de ação foi elaborado para mitigar o impacto dessa paralisação no abastecimento de água à população.

As medidas incluem uma logística especial para garantir que unidades de saúde e serviços essenciais mantenham seu funcionamento até que a normalidade seja restabelecida, o que se espera em aproximadamente 48 horas. A Prefeitura de Niterói pede para que a população que continue economizando água.