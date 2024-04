UTI do Hospital Estadual Azevedo Lima: prêmio nacional de eficiência e excelência - Eduardo Arruda/Ascom HEAL

UTI do Hospital Estadual Azevedo Lima: prêmio nacional de eficiência e excelênciaEduardo Arruda/Ascom HEAL

Publicado 08/04/2024 17:15

Niterói - O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) foi a única unidade pública de saúde de Niterói a ser reconhecida como UTI Top Performer 2024, prêmio concedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) em parceria com a empresa Epimed Solution, para unidades de terapia intensiva que apresentaram alta eficiência em 2023 e demonstraram excelência em desempenho e qualidade no atendimento a pacientes críticos.

Para receber o selo Top Performer, que certifica unidades de terapia intensiva de todo o país, o hospital é avaliado em uma série de critérios, entre eles taxas de infecção, mortalidade, tempo médio de permanência e reinternação.



“Recebemos com grande satisfação esse reconhecimento ao trabalho de todo o conjunto de colaboradores que atuam com a terapia intensiva no HEAL. Esse prêmio reflete a nossa preocupação com o cuidado aos pacientes críticos. É uma conquista não só do Azevedo Lima, mas de todos os cidadãos da Metropolitana II para os quais somos referência dentro do SUS”, afirma o diretor no HEAL, Marcus Vinícius Dias.



O Azevedo Lima, que há pouco mais de ano está sob gestão da Fundação Estadual de Saúde, conta com 35 leitos de UTI. Em 2023, 1.556 pessoas ficaram internadas no setor. Este ano, até o dia 25 de março, foram 420 pacientes. A unidade, localizada no bairro do Fonseca, é referência em procedimentos de média e alta complexidades para a população de sete municípios da Região Metropolitana 2.