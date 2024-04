José Atila: lançamento de novo livro na Sala Carlos Couto - Divulgação/Ascom

José Atila: lançamento de novo livro na Sala Carlos CoutoDivulgação/Ascom

Publicado 08/04/2024 17:31

Niterói - Na próxima terça-feira (9) a Sala Carlos Couto recebe o lançamento do livro “Rua Adentro”, do escritor José Átila. A cativante história que convida o leitor a explorar a complexidade dos relacionamentos humanos, consequências das ações passadas e incertezas que surgem quando o presente, as memórias e os sentimentos se entrelaçam em desafios inesperados e testadores da força afetiva do casal protagonista.

Rua Adentro é um romance formatado linearmente no qual ocorrências ficcionais se misturam com realidades acontecidas em uma sociedade interiorana, na imaginária cidade de Ameópolis. A trama principal diz respeito a um jovem casal apaixonado que, em virtude de suposta traição, rompe o relacionamento. Ele, inconformado, sente-se humilhado perante amigos, a própria comunidade e deixa a cidade.

Na sequência, sai do Brasil para trabalhar em outro país, sem que se apaguem más e boas lembranças. Após quinze anos sem notícias um do outro, se reencontram; tempo durante o qual ambos viveram conflitos gravados por amor e desilusão. O ponto nefrálgico da relação diz respeito à descoberta de que ele era pai de um jovem registrado como filho de pai desconhecido. A vergonha e o medo do tradicionalismo local geraram no consciente da jovem a necessidade de isolar-se do convívio social. Vencida a relutância referente à veracidade da paternidade, reacende nele o intento da reconquista.

Um misto de repulsa, mágoas, constrangimentos e emoções se misturam e envolve o casal, enquanto o filho anseia pela reconquista. Uma cativante história que convida o leitor a explorar a complexidade dos relacionamentos humanos, consequências das ações passadas e incertezas que surgem quando o presente, as memórias e os sentimentos se entrelaçam em desafios inesperados e testadores da força afetiva do casal protagonista. O amor, o desamor, o querer e a rejeição conduzem a discutível reaproximação e os consequentes e inesperados embaraços, de tal forma que permitem deduções e interferências na conclusão do romance. Outras histórias se entrelaçam e todo contexto enreda personagens com envolvimentos amorosos paralelos e até mesmo com certa jocosidade.

SERVIÇO

Evento: Lançamento do Livro “Rua Adentro”, do escritor José Átila.

Data: 09 de abril de 2024

Horário: 18h

Classificação etária: livre

Local: Sala Carlos Couto

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói

Telefone de contato: (21) 3628-6908