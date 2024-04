Café Empresarial na CDL: dicas de como manter a saúde financeira das empresas - Divulgação/Ascom

Niterói - O planejamento financeiro está entre os principais ingredientes de sucesso de qualquer negócio, assim como a relação pessoal com o dinheiro e a saúde financeira não podem ser deixados de lado quando se pensa na longevidade de uma empresa. O assunto foi trazido por especialistas financeiros na manhã desta terça-feira (9), no Café Empresarial da CDL Niterói, que reuniu centenas de pessoas.

Para o coordenador financeiro da cooperativa Sicoob, Anderson Anele, o maior desafio dos empreendedores é diferenciar a liberdade financeira com o comportamento financeiro. "As pessoas precisam entender o que é supérfluo e o que é desperdício, assim como a definição de um pró-labore para que se possa entender a saúde das empresas, visto que o boom da oferta de produtos e serviços no mercado fez com que a tendência de compra fosse maior que a real necessidade", enfatizou o especialista.

Segundo um levantamento da Contabilizei, feito com base em dados da Receita Federal, o Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre de 2023. Anele, atribui estes números à baixa lucratividade, dificuldade de acesso ao crédito, altos índices de endividamento e baixo nível de gestão empresarial. "Apontar os dados é muito importante para que nós possamos difundir a cultura cooperativista e contribuir para a saúde financeira das empresas", completou o especialista.

O evento também contou com a presença do Presidente da OAB Niterói, Pedro Gomes, que parabenizou os movimentos de empreendedorismo na cidade. "O network tem um valor muito grande de fomento à economia da cidade e Niterói está muito bem representada por esta CDL", disse. O Presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira falou sobre os serviços de auxílio aos empresários como o SPC Brasil, Certificado digital e Assessoria jurídica, disponibilizado pela instituição às empresas associadas. O Café Empresarial acontece duas vezes ao mês e as inscrições podem ser feitas de forma gratuita pelo site da instituição.