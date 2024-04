Niterói: campanha Brasil Sem Alergia chega à cidade - Reprodução/Internet

Niterói: campanha Brasil Sem Alergia chega à cidadeReprodução/Internet

Publicado 10/04/2024 09:14

Niterói - Na próxima sexta-feira (12), o Brasil Sem Alergia – projeto social que já realizou mais de 600 mil atendimentos gratuitos para o tratamento de alergias no país – inaugura um posto em Niterói, com a oferta de serviços médicos gratuitos para a população niteroiense e moradores de cidades vizinhas como São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. A nova unidade funcionará na Rua Lopes da Cunha, 75, no bairro Fonseca, às sextas e aos sábados, de 8h às 19h, com horário marcado.

Para democratizar o acesso ao tratamento de alergias (doença que afeta cerca de 35% dos brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde), a ação social vai oferecer, sem custo, consultas em alergia, orientação multidisciplinar e testes alérgicos como testes de punctura para poeira, ácaros, mofo, pelos de cães e gatos, mosquitos e demais insetos, além de testes alérgicos para alimentos, testes de contato alérgicos para substâncias químicas e cosméticos e testes de imunidade. A equipe realizará ainda a prova de função pulmonar (a espirometria), exame fundamental no diagnóstico de doenças respiratórias, assim como a aplicação de vacinas de alergia e imunizantes para prevenção e dessensibilização de diversos tipos de doenças alérgicas e infecciosas.O agendamento deve ser feito pelo telefone (21) 4063-8720 ou pelo WhatsApp (21) 99374-2042 ou pelo www.brasilsemalergia.com.br. Com um vasto corpo clínico, o projeto social está preparado para tratar pacientes com doenças como rinite alérgica, sinusite alérgica, otite alérgica, conjuntivite alérgica, asma, bronquite, dermatite atópica, urticária, erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias), doenças autoinflamatórias, alergias a medicamentos, alergias a picadas de mosquitos e outros insetos (como abelhas, vespas, marimbondos e formigas), alergias alimentares, intolerâncias alimentares e doenças raras imunológicas de carácter hereditário.Com a inauguração da nova unidade, o Brasil Sem Alergia chega a seu oitavo posto fixo (Estado do Rio de Janeiro: Duque de Caxias, Xerém, Nova Iguaçu, Itaboraí, Realengo e Iguaba Grande / Estado do Paraná: Curitiba), além de ações itinerantes país afora, por meio de seu ônibus ambulatorial. Na ação social, todos os procedimentos - como testes alérgicos e prescrição de vacinas de alergia - são realizados e supervisionados por médicos no local, seguindo as normas legais vigentes. O posto de Niterói é fruto de uma parceria com a clínica do médico Gláucio Abrantes.Oferta de tratamento gratuito de alergiasDias: sextas e sábadosHorário: 8h às 19hLocal: Nova unidade do Brasil Sem Alergia - Rua Lopes da Cunha, 75, Fonseca, NiteróiAgendamento: (21) 4063-8720 / WhatsApp (21) 99374-2042 / www.brasilsemalergia.com.br.Canais oficiais do Brasil Sem AlergiaSite: www.brasilsemalergia.com.br YouTube: www.youtube.com/alergiahormonal Instagram: www.instagram.com/brasilsemalergi Facebook: www.facebook.com/brasilsemalergiaoficial