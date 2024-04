Icaraí, em Niterói: diversos edificios com abastecimento de água ainda comprometido - Reprodução/Internet

Icaraí, em Niterói: diversos edificios com abastecimento de água ainda comprometidoReprodução/Internet

Publicado 10/04/2024 09:37

Niterói – Após a crise gerada pela detecção de contaminação na água que abastece o sistema Imunana-Laranjal, a concessionária Águas de Niterói continua enfrentando problemas para abastecer normalmente vários edifícios situados em ruas do bairro Icaraí, na zona sul da cidade.

Moradores relataram que, nesta quarta-feira (10), transtornos causados pelas torneiras vazias continuam acontecendo – e sem previsão de solução definitiva.

Leonardo Soares, morador do edifício situado na rua Geraldo Martins 155, diz que todos os dias, desde o ocorrido em Imunana-Laranjal, não há fornecimento suficiente para abastecer o edifício. Com isso, seu apartamento fica sem água. “Quando a água cai, entra de madrugada, com pouco volume e muito fraca, o que não abastece o suficiente para um edifício de dois blocos e diversas unidades de moradia”, explica. “É preciso encher baldes quando tem água, para não ficar sem cozinhar e tomar banho de caneca. É um escárnio. Além de tudo, trabalho em home office, então é preciso sair para trabalhar em outro lugar. Um serviço caro de má qualidade. Os moradores sofrem o descaso de abrirem ocorrências e não serem atendidos. Simplesmente a empresa não resolve”, completou, informando que o condomínio do edifício já gastou dinheiro com pipas d’água – o que, certamente, terá seu custo repassado aos moradores.

A Águas de Niterói informou que "o abastecimento está sendo retomado de forma gradativa. Alguns locais pontuais, principalmente em pontas de rede, ainda podem estar com algum reflexo no abastecimento." A empresa lembrou, ainda, que, em caso de necessidade, os clientes podem entrar em contato pelo WhatsApp 21 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, site www.aguasdeniteroi.com.br ou 0800 723 1222. O único problema é que os canais não funcionam a contento – e a visita da concessionária não acontece, deixando os moradores à mercê de soluções paliativas.

Dois milhões de pessoas afetadas

A operação da estação de tratamento Imunana-Laranjal, que abastece os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Inoã, Itaipuaçu e Ilha de Paquetá, foi interrompida na semana passada, por conta da presença da substância tóxica tolueno na área de captação da água.

Nesta segunda (8), o Governo do Estado iniciou a segunda fase da Operação Águas Limpas, criada na última quinta-feira (4), para apurar a origem da substância que deixou cerca de dois milhões de pessoas sem água. A força-tarefa cumpre mandados de busca e apreensão em 16 empresas que utilizam tolueno no processo de produção. O tolueno é um composto químico que pode trazer vários danos à saúde, se ingerido ou inalado.

O Imunana-Laranjal voltou a operar de forma regular às 22h42 da última sexta-feira (5), assim que a taxa da substância foi reduzida para os padrões de segurança para consumo. Mas o problema não foi totalmente resolvido, afetando a vida de milhares de pessoas.