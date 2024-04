André Bento: novo presidente do Conselho Municipal de Turismo de Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 11/04/2024 13:33

Niterói - O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, assumiu a presidência do Conselho Municipal de Turismo de Niterói (CMT). O anúncio foi feito no último dia 9, durante a 17ª Reunião do Conselho, no Salão Piratininga do Hotel H, no Ingá. Ele substitui Rodrigo Alvitre, e sua gestão será de um ano. A 18º reunião do CMT será em 4 de junho deste ano.

A reunião, considerada muito propositiva, teve três apresentações sobre ações da Niterói Experience, da Agência All Receptive Niterói, e do Sebrae Leste, cujos representantes tiveram total receptividade e aceitação, numa troca de experiências, resultando em novas perspectivas para o turismo receptivo em Niterói.

Rodrigo Alvitre, então presidente do Conselho, liderou a reunião que contou com as presenças dos seguintes pessoas: Valéria Braga, Secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói; Marcelly Apolinário, Diretora-Presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer; Marcelo Mattos, Coordenador de Depto de Participação Popular da Secretaria das Culturas; os empresários Aguinaldo César Fratuca, Marcelo Almo, Gláucia Souza, Julio Oliveira; Bruno Marasco, Sindicato ABR Niterói; Anderson Neto Diniz, Abrasel Leste Rio; Rosana Alvarenga e Pedro Mainier, representantes da ABEOC – Associação Brasileira das Empresas e Eventos; das funcioná ;rias do SEBRAE/RJ: Ravenna Moura e Stephanie Ramalho; André Costa, funcionário do INEA – Instituto Estadual do Ambiente; Fernando Tinoco; Presidente da Associação de Clubes de Niterói; os funcionários da Neltur: Carolina Muniz, Assessora da Presidência; Edson Motta e Geremias Marins, Assessores de Turismo; Mario Sousa, Coordenador de Comunicação; Kika Magalhães, Assessora de Imprensa e; Eduardo Carvalho,Produtor de Conteúdo.