Niterói: implantação de iluminação em LED em todas as áreas do município - Alex Ramos/Ascom

Niterói: implantação de iluminação em LED em todas as áreas do municípioAlex Ramos/Ascom

Publicado 12/04/2024 07:51

Niterói – A Prefeitura concluiu em abril mais uma etapa do processo de implantação de iluminação em LED na cidade. Foram instaladas 66 luminárias deste modelo na Rua Paulo Gustavo, em Icaraí, e 114 na comunidade do Palácio, no Ingá. Estão previstas implantações de lâmpadas LED nos túneis Raul Veiga e Roberto Silveira, que ligam os bairros de Icaraí e São Francisco, e também na comunidade da Igrejinha.

Em março, os moradores do Jardim Imbuí, que fica na região do Tibau, em Piratininga, receberam nova iluminação para as ruas. A operação trocou as 143 lâmpadas das 18 vias do bairro, promovendo mais segurança para a Avenida dos Pescadores e as ruas 20, 19, Tainhas, Augusto Rush, entre outras. O Jardim Imbuí se tornou o segundo bairro da cidade com todas as ruas com LED. O primeiro é a Ilha da Conceição.

Economia e durabilidade são dois pontos fortes das luminárias de LED. Com foco em aprimorar o serviço de iluminação da cidade, a Prefeitura de Niterói avançou nesse processo de substituição e, desde dezembro do ano passado, já trocou mais de 2 mil lâmpadas. Bairros da Zona Norte, do Centro, da Zona Sul e da Região Oceânica já foram contemplados pela melhoria, além da rua Gavião Peixoto, em Icaraí, do Morro da Penha e de ruas da Ponta D´Areia.

O prefeito Axel Grael destacou a importância dessa substituição alcançar todas as regiões da cidade. “Essa transição em larga escala para as lâmpadas de LED significa um grande passo para Niterói. A iluminação está diretamente relacionada com o modo como os moradores vão ocupar os espaços da cidade e envolve questões de segurança, trânsito, esporte, cultura e muito mais. Mais do que iluminar, estamos promovendo esse serviço de forma inteligente. A substituição para o LED vai gerar uma economia de 50% no consumo de energia. Essas lâmpadas requerem menos manutenção e têm uma durabilidade maior”, afirmou Axel Grael.

Nas ruas, as equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) colocam essa transformação em prática. Vias importantes de Niterói, túneis, comunidades e áreas esportivas na orla do município já foram contempladas pela mudança. Nesta primeira etapa do cronograma, 16 comunidades, como a Vila Ipiranga, Grota do Surucucu, Palácio e Buraco do Boi ganharam um projeto de iluminação próprio de acordo com as necessidades locais. As praias da Baía e de Piratininga também receberam um planejamento específico, focado na padronização da iluminação esportiva.

“Estamos realizando as instalações na cidade com equidade. O LED está sendo instalado em comunidades, ruas de todas as regiões de Niterói. Passo a passo, vamos fazer com que o município alcance, ainda em 2024, a substituição de cerca de 30% da iluminação pública para o LED. Até julho, serão mais de nove mil pontos trocados por equipes da Seconser. Com essa iniciativa, pretendemos alcançar uma economia de 2.111 kWh/mês”, explicou o secretário de Conservação e Serviços Públicos, Ricardo Lanzellotti.

Os agentes da secretaria já passaram por ruas como a Alameda São Boaventura, no Fonseca, que já recebeu 285 lâmpadas LED. Outros exemplos são a Rua Benjamin Constant, no Barreto, que ganhou 97 lâmpadas, e a Rua São Lourenço, que vai ter 50 substituições. Ainda seguindo o planejamento da secretaria, outras ruas no Fonseca também estão sendo beneficiadas, como a Souza Soares (25 lâmpadas), Santo Cristo (23), São Januário (25), Riodades (23), Alzira Vargas (11), Oscar Fonseca (19), Magnólia Brasil (18) e Renê de Souza Prestes (20).

No Caramujo, a Rua Artur Pereira da Mota vai receber 50 luminárias LED. Em Santa Bárbara, a instalação ocorreu na Avenida Nestor Perlingeiro. Foram, ao todo, 61 lâmpadas. A Rua Noronha Torrezão, entre Santa Rosa e o Cubango, recebeu 189 luminárias LED. No Centro, a Rua Carlos Maximiliano recebeu 32 LEDs. Na Zona Sul, a Avenida Quintino Bocaiúva, em São Francisco, tem mais 12 lâmpadas LED e a Rua Paulo César, em Santa Rosa, 48 luminárias.