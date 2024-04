Ilha da Boa Viagem: visita do Cônsul-Geral Britânico no Rio de Janeiro, Anjoum Noorani - Alex Ramos/Ascom

Ilha da Boa Viagem: visita do Cônsul-Geral Britânico no Rio de Janeiro, Anjoum NooraniAlex Ramos/Ascom

Publicado 11/04/2024 19:38

Niterói - Reaberta ao público há pouco mais de seis meses, a Ilha da Boa Viagem recebeu nesta quinta-feira (11) a visita do Cônsul-Geral Britânico no Rio de Janeiro, Anjoum Noorani. O representante do governo do Reino Unido fez todo o percurso pelos monumentos históricos do local guiado pelos monitores da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e disse ter ficado impressionado com a beleza da paisagem. Anjoum Noorani contou ao fim do passeio que buscará formas de cooperar com o uso da Ilha para promover a educação climática em Niterói.

"Fiquei super impressionado com o passeio. É a primeira vez que vim à ilha. Me lembro a primeira vez que visitei Niterói há dois anos, vi a ilha e pensei: olha, em algum momento, eu quero ir visitar, conhecer, e agora eu conheci. A ilha é bonita e essa coisa do reflorestamento feito nela fez com que ficasse ainda mais bonita. O uso da ilha para atrair turistas, para melhorar o meio ambiente e ampliar as formas em que a gente pode ensinar as futuras gerações sobre mudanças climáticas e sobre a história do Brasil, é de muito valor para nós. Vamos buscar formas de cooperar no geral com o tema de ensino climático. É um tema importante para o nosso futuro", considera o Cônsul-Geral Britânico.

Além de liderar a presença do Governo Britânico no Rio de Janeiro, Anjoum Noorani supervisiona o trabalho diplomático Britânico no Brasil em três setores: energia, aviação e comunicação estratégica. Na Ilha da Boa Viagem, ele foi acompanhado pelos monitores Alan Balbino e Mariana Rodrigues, que contaram histórias marcantes do local iniciadas em 1650 com a construção da Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. O Cônsul-Geral Britânico também visitou o fortim, erguido em 1702, e o casarão, conhecido como castelo, edificado na década de 1940, onde funcionou a sede dos Escoteiros do Mar.

A Ilha da Boa Viagem foi reaberta ao público há pouco mais de seis meses, depois de um ano e meio de obras minuciosas para recuperação de toda infraestrutura do local, com investimentos de R$ 5,5 milhões da Prefeitura de Niterói. O equipamento turístico foi completamente restaurado. As intervenções recuperaram as edificações e todo conjunto arquitetônico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

As visitas à Ilha da Boa Viagem estão sendo agendadas pela Neltur através do site: visit.niteroi.br/ilha-da-boa-viagem/. A Ilha fica aberta às terças, quintas e sextas-feiras, com duas visitações (10h e 14h); e aos sábados e domingos, com quatro visitas (9h30, 11h30, 13h e 15h).