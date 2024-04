Junior ChicÓ: única apresentação na Sala Nelson Pereira dos Santos - Juliana Nunes/Ascom

Junior ChicÓ: única apresentação na Sala Nelson Pereira dos SantosJuliana Nunes/Ascom

Publicado 13/04/2024 08:14

Niterói - "Como partir o coração de um aquariano" é o nome do espetáculo que o humorista Júnior Chicó leva para a Sala Nelson Pereira dos Santos, na próxima sexta-feira (19), às 21h.

Em seu segundo show solo de stand up comedy, o artista conta com muito bom humor os desastres amorosos vividos ao longo da vida. Aquariano nato, o humorista não tem pudor ao levar pro palco os motivos pelos quais chorou escorregando na parede do banheiro ouvindo Celine Dion.

O humorista pernambucano, foi do grupo de maior relevância do gênero no cenário nacional, o Comédia em Pé. Primeiro grupo de stand up comedy do Brasil, foi responsável por revelar talentos como Fabio Porchat, Léo Lins, Fernando Caruso, entre outros. Foi finalista do 5º Festival de Piadas do Show do Tom na Rede Record, destacando-se em suas apresentações, concorreu ao prêmio de Melhores do Ano do programa humorístico. Chicó teve participações no canal Multishow e na Rede Globo - no programa Mais Você.

SERVIÇO



Evento: "Como partir o coração de um aquariano" - Júnior Chicó

Data: Sexta-feira, 19 de abril de 2024

Horário: 21h

Duração: 60 minutos

Classificação: 16 anos

Ingressos: R$ 70,00 (inteira)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Centro Petrobrás de Cinema, São Domingos