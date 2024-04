Luiza Leite Ferreira: lançamento do livro Amor Recreativo, na Sala Carlos Couto - Divulgação/Ascom

Publicado 13/04/2024 07:50

Niterói - Autora de "É na cacofonia que eu me escuto" (Caravana, 2022), a niteroiense Luiza Leite Ferreira lança no dia 16 de abril, na Sala Carlos Couto, seu segundo livro de poemas, Amor Recreativo (Patuá, 2023).



Em tempos de relações afetivas diluídas em que poucos querem se responsabilizar pelos afetos, a autora de 33 anos se compromete, se arrisca e se assume romântica em poemas sobre as várias fases do amor e do amar – que pode durar uma vida inteira ou só o percurso de um bloco de carnaval. “Em Amor Recreativo a famigerada palavra de quatro letras ganha contornos tão difusos quanto o efeito das borboletas no estômago,” destaca a poeta Thaís Campolina, que assina a orelha.



A linguagem de Amor Recreativo se traduz tanto na forma – como no poema “Perder o chão”, que abusa de recursos concretistas – quanto no conteúdo ao descrever as diferentes formas de idealizar e demonstrar afeto – cozinhando juntos, lavando uma louça, planejando as férias, compondo fantasias de carnaval. “Luiza brinca com as palavras e sons, rima, se repete, sonha e inclui o inglês, o francês e até o alemão ao vocabulário desse inventário de paixões repleto de homens que vieram de longe, como Canadá e Áustria, mesmo que nenhum desses pareça tão distante quanto o fantasma do Tinder,” completa Thaís.



O livro é dividido em quatro partes. A primeira, “Recreio”, traz poemas sobre as primeiras paixões infantis e adolescentes, as idealizações do amor platônico e não correspondido. Já em “Fantasia de casal”, que concentra a maior parte dos poemas de Amor Recreativo, os aspectos mais cotidianos das relações amorosas ganham tintas cor-de-rosa e purpurina, pois até lavar roupa e declarar imposto de renda fica mais leve ao lado da pessoa amada.



Já em “Quarta-feira de Cinzas”, acompanhamos o fim da fantasia, quando o eu-lírico se dá conta de que só o amor não basta para sustentar o desejo de estar juntos, e o interesse do amante, representado pelo elástico frouxo do vestido, começa a minguar. Às vezes nem era amor, era só tesão.



Por fim, Luiza conclui seu périplo amoroso “Na pista”, com poemas que levantam a cabeça e dão a volta por cima com mensagens de autoestima, autoamor, e a esperança de amar novamente, sempre ciente dos riscos e com uma coragem de rir de si mesma que lhe é própria. O projeto editorial de Amor Recreativo reflete esse olhar divertido que encara o amor como esporte.



Ao fim e ao cabo, Amor Recreativo é um livro sobre o amor. Do amor romântico e idealizado ao amor líquido e quente das noites de verão. Do amor que brota de pequenas ações a gestos desesperados de devoção. Do amor de Hollywood ao amor de carnaval. Do amor pelo outro ao amor-próprio. Uma jornada da mulher moderna que só quer uma conchinha para chamar de sua, mas que tem que engolir muitos sapos pelo caminho.



Sobre a autora

Luiza Leite Ferreira é jornalista, tradutora e escritora. Natural do Maranhão, vive em Niterói e escreve desde a infância. Ganhou concursos escolares, foi selecionada no VII Concurso Municipal de Conto de Niterói em 2008 e organizou a antologia de contos “Debaixo do mesmo céu” (Numa, 2020) com André Diniz. É autora dos livros de poesia “É na cacofonia que eu me escuto” (Caravana, 2022) e “Amor Recreativo” (Patuá, 2023). Tem poemas publicados nas revistas Desvario, Mormaço, Ruído Manifesto, e foi matéria de capa da edição nº 5 da Revista Lira com seu Diário da Flip. Integra o Coletivo Escreviventes e a equipe do portal Fazia Poesia, escreve em leialuiza.wordpress.com (@leialuizablog) e assina a newsletter Cartas para Ninguém no Substack.



SERVIÇO



Evento: Lançamento do Livro Amor Recreativo de Luiza Leite Ferreira

Editora: Patuá

Ano: 2023

Páginas: 96

Data: 16 de abril de 2024

Horário: 18h

Classificação etária: livre

Local: Sala Carlos Couto

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói

Telefone de contato: (21) 3628-6908