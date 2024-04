Gabriel Cavalcanti: lançamento de novo álbum no Theatro Municipal de Niterói - Tyno Cruz/Ascom

Gabriel Cavalcanti: lançamento de novo álbum no Theatro Municipal de NiteróiTyno Cruz/Ascom

Publicado 13/04/2024 08:40

Niterói - Gabriel Cavalcanti lança seu 2º disco “Se for, me chama”, no Theatro Municipal de Niterói dentro do projeto Clássicos do Samba, que acontece no dia 17 de abril, às 19h. O álbum reúne composições inéditas de Paulo Cesar Pinheiro, Francis Hime, Cristóvão Bastos, João Camarero, dentre outros.



Aos 10 anos, Gabriel tirou os seus primeiros acordes no cavaquinho, instrumento que o acompanha por toda sua trajetória musical. Aos 16, já profissional da música, convivia com nomes importantes do cenário popular. Atualmente, aos 37 anos, o músico é uma das grandes referências de sua geração. Em novembro, lançou seu 2º álbum - “Se for, me chama”, com dez composições que transitam entre gerações, trazendo nomes consagrados, como Paulo César Pinheiro, Francis Hime, Cristovão Bastos, Mauricio Carrilho, Luciana Rabello, Paulo Frederico, e compositores que se destacam atualmente no cenário da música brasileira, como João Camarero, Miguel Rabello, Roberto Didio, Douglas Germano.

A direção geral do disco também foi marcada por essa mistura de gerações. O experiente arranjador, compositor e violonista Mauricio Carrilho e o letrista e poeta Roberto Didio trabalharam juntos. Mauricio foi responsável pela direção musical e arranjos, Didio assinou direção artística e produção musical. A música que abre o trabalho - “Se for, me chama” - trata-se inclusive de uma parceria dos dois artistas.

Gabriel esperou doze anos para lançar seu segundo disco, período em que estudou o cancioneiro brasileiro e vivenciou os caminhos do samba nas rodas e nos palcos, conseguindo reunir neste trabalho diferentes estilos, temas, andamentos, formações, linguagens e estruturas melódicas. Essa imersão se une a potência de voz, a interpretação e a beleza singular de timbre do músico, resultando em uma entrega especial.

Os arranjos foram escritos ao melhor estilo de Mauricio Carrilho. Sopros predominando no álbum, mudando os agrupamentos nas faixas, abusando da sonoridade perfeita na formação de naipes, lugar que só os grandes arranjadores conseguem alcançar. Contando no disco com os irmãos Aquiles e Everson Moraes, Rui Alvim, Naomi Kumamoto, JJ Simões. Tudo isso sem abrir mão da batucada com Marcus Thadeu, Magno Júlio, Bidu Campeche.



SERVIÇO



Evento: Gabriel Cavalcanti – Clássicos do Samba

Data: 17 de abril

Horário: 19 horas

Duração: 50 min

Classificação etária: livre

Ingresso: R$ 40,00 (vendas pelo Sympla, ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói)

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói.

Telefone de contato: (21) 3628-6908