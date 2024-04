Rita e Raul: homenagem em única apresentação na Sala Nelson Pereira dos Santos - Thais Monteiro/Ascom

Publicado 13/04/2024 08:31 | Atualizado 13/04/2024 08:31

Niterói - Após passar com sucesso pelo Teatro Riachuelo Rio, o musical "Rita & Raul - Na Alquimia do Roque Enrow", que reúne dois gênios do rock’n’roll nacional com ousadia e criatividade, chega a Niterói pela primeira vez, em única apresentação na Sala Nelson Pereira dos Santos, no sábado, dia 20 de abril, às 20 horas.



O show reúne um seleto repertório e resgata a sinergia desses dois incomparáveis artistas, Rita Lee e Raul Seixas, os principais sucessos são apresentados em releituras ousadas, com novos arranjos e alguns mashups, que fazem a mistura simbiótica entre duas músicas, numa alquimia que reforça a forte sintonia que existe entre Rita e Raul.



O resultado musical é original e criativo, e mesmo com toda referência que se tem dos dois grandes ícones do rock nacional, não há a menor pretensão de imitá-los, mas há um enorme respeito e imenso cuidado dos artistas em repercutir e fazer ecoar o precioso legado deixado e ainda perpetuar os gritos de "Toca Raul!" e "Toca Rita!".



Raul, o "maluco beleza", irrequieto e místico pensador baiano, considerado pelos fãs "o rei do rock nacional", fez duras críticas à realidade que o cercava e soube como ninguém misturar rock, poesia e música popular brasileira. Rita, a "ovelha negra", mulher à frente do tempo, mutante e ativista paulista, considerada pelos fãs "a rainha do rock nacional" não fazia questão de ser exemplo pra ninguém, mas lançou seu carisma e seu perfume, entorpeceu e inspirou um país inteiro durante décadas.



O maior desafio foi selecionar o repertório, já que seria impossível colocar todos os sucessos de Rita e Raul em apenas 90 minutos de show. A Portal Produções e o experiente quinteto formado por Aline Lessa (voz e teclados), Luiz Lopez (voz, guitarra, violão de aço e teclados), Lancaster (contrabaixo), Allyson Alves (guitarra) e Kelder Paiva (bateria) embarcaram nessa viagem e mergulharam fundo nesses dois repertórios incríveis por meses e convidam o público a fazer um tour por inesquecíveis hits, também por algumas canções inusitadas pouco conhecidas do público, contando um pouco dessa história, revivendo as fases desses dois geniais e incomparáveis artistas brasileiros.



FICHA TÉCNICA



Luiz Lopez: voz, violão de aço, guitarra, teclado

Aline Lessa: voz e teclado

Lancaster: contrabaixo

Kelder Paiva: bateria

Allyson Alves: guitarrista

Textos e roteiro: Aline Lessa

Preparação de elenco: Roberto Souza

Figurinos: Carol Padula

Cenário e desenho de luz: Djalma Amaral

Técnico de som: Fernando Fischgold

Fotógrafa: Thaís Monteiro

Roadie/assistente de palco: Gugu Stage

Produção executiva: Portal Produções



SERVIÇO

Evento: Rita & Raul - Na Alquimia do Roque Enrow

Data: Sábado, 20 de abril de 2024

Horário: 20h

Ingressos: R$ 100,00 (inteira)

Classificação: Livre - Menores somente acompanhados dos responsáveis

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói