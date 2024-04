Praia de Icaraí: 1ª Etapa do Circuito Niteroiense de Beach Tennis - Dream/Ascom

Praia de Icaraí: 1ª Etapa do Circuito Niteroiense de Beach TennisDream/Ascom

Publicado 13/04/2024 09:05

Niterói – Neste fim de semana, nos dias 13 e 14 de abril, Niterói vai receber a 1ª Etapa do Circuito Niteroiense de Beach Tennis, nas areias de Icaraí. A competição, que se encontra na terceira temporada, promete agitar o cenário esportivo da cidade. O circuito conta com o apoio e patrocínio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL).



Ao todo, mais de 450 atletas de 15 cidades do estado, vão participar da competição. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rubens Goulart, comentou sobre a importância de fomentar iniciativas como o Circuito.

“O beach tennis é um dos esportes que mais ganha adeptos em Niterói. Por ser muito inclusiva, essa modalidade conquista desde jovens até a terceira idade. A Secretaria mantém esse apoio por acreditar na evolução do beach tennis e no desenvolvimento dos atletas locais, que são referência nacionalmente”, ressalta o secretário

Serão realizadas 4 etapas em 2024, distribuídas em diferentes praias e points de Niterói. O Circuito seguirá o formato e as regras oficiais da modalidade e os atletas somarão pontos para o ranking fluminense de Beach Tennis nas categorias A, B, C, D, Fun e 50+. A disputa será intensa: os melhores colocados no ranking Fluminense garantirão vagas para representar Niterói na Copa dos Municípios, no fim do ano.

Os jogos começarão às 7h15 e seguirão até às 17h. Os atletas terão à disposição uma estação de frutas e hidratação com água gelada para repor as energias. Já os convidados e participantes poderão desfrutar de uma área coberta para acompanhar as partidas com conforto. Além disso, o Circuito conta com uma premiação de medalhas e brindes dos patrocinadores para os três primeiros colocados de cada categoria.