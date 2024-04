Prefeitura de Niterói: novas inscrições para monitores em programa de alfabetização - Divulgação/Ascom

Prefeitura de Niterói: novas inscrições para monitores em programa de alfabetizaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 15/04/2024 17:26

Niterói – Estão abertas as novas inscrições para os estudantes de graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF) participarem do Programa de Alfabetização, Leitura e Autoria para a Valorização das Redes de Aprendizagens (P.A.L.A.V.R.A.). Desta vez, serão 100 vagas para o curso de Pedagogia, além de cadastro de reserva para os graduandos de Educação Física, Artes e Cinema. A parceria entre a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), e a UFF, através da Fundação Euclides da Cunha (FEC), oferta bolsas de estudos pagas pela Prefeitura para universitários de graduação, doutorado e pós-doutorado atuarem como monitores na Rede Municipal de Educação de Niterói, auxiliando os professores no dia a dia.Os interessados poderão se inscrever até o dia 28 de abril, no link https://forms.gle/DaUcYHsncKBVJJ9w9 . Os bolsistas vão iniciar as atividades nas unidades escolares no dia 13 de maio, atuando de maneira pedagógica junto aos estudantes e profissionais da Rede, com uma jornada de 20 horas semanais. O P.A.L.A.V.R.A. junta teoria e prática com atividades pedagógicas e artístico-culturais, no turno e contraturno, além de investimentos em formação continuada, atividades de pesquisa e extensão para profissionais da rede. Outra parte importante do programa é o combate à evasão escolar, com a realização de busca ativa, auxiliando no resgate do estudante e na garantia do direito à educação."Estamos trabalhando por uma educação de qualidade para as nossas crianças e, através da política educacional 'Uma Rede Inteira pela Alfabetização e Inclusão', vamos estabelecer ações que priorizem a alfabetização discursiva, com um aprendizado baseado em técnicas dinâmicas, inclusivas, e o P.A.L.A.V.R.A. se insere neste contexto. Tenho certeza que a troca entre os nossos profissionais e os universitários nas nossas salas de aula será estratégica para potencializar os saberes e a produção de conhecimento", afirmou o secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques.Na primeira etapa, foram disponibilizadas 250 vagas, com cadastro de reserva, para as áreas de Pedagogia, Educação Física, Artes, Cinema, Serviço Social e Psicologia, com bolsa de R$700 por mês. Já para pós-graduação, foram oito vagas em nível de doutorado ou pós-doutorado, sendo sete na área de Educação e uma em Serviço Social e/ou Psicologia, também com cadastro de reserva. O valor da bolsa é de R$2,8 mil por mês."O trabalho realizado pelos bolsistas dentro das nossas escolas será baseado nos nossos Referenciais Curriculares da Rede Municipal de Niterói. Será um trabalho em conjunto, um esforço para que possamos superar as dificuldades de aprendizado deixadas neste período pós-pandemia", destacou a subsecretária de Desenvolvimento Educacional, Ana Schilke.