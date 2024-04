Jayme Periard: ator niteroiense completa 40 anos de carreira no palco do Theatro Municipal de Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 15/04/2024 15:47 | Atualizado 15/04/2024 16:07

Niterói - Embora poucos saibam, o ator Jayme Periard é prata da casa e nasceu em Niterói. E ele vai comemorar 40 anos de carreira encenando no palco do Theatro Municipal de Niterói a peça ' A Quebra', que aborda o polêmico tema dos inúmeros casos de abuso sexual contra menores na Igreja Católica.

A curta temporada acontece nos dias 19, 20 e 21 de abril. Com dramaturgia de Regina Antonini, a peça nos leva a conhecer e refletir sobre o assunto. Já amplamente retratadas no cinema, em documentários, filmes e grande cobertura da imprensa mundial nos últimos anos, essas histórias nos são agora apresentadas pela primeira vez no teatro. Em vários países, comissões independentes têm feito levantamentos sobre esses abusos, e seus resultados são alarmantes. A maioria dos abusos sexuais ocorreram quando as crianças tinham entre 9 e 14 anos. E não podemos nunca esquecer: "São crianças, não uma mera estatística.”



Jayme Periard se reveza nos quatro personagens do espetáculo, o Cardeal, o Jornalista, o Padre e a Vítima. Revelando, através deles, sacerdotes abusadores, aqueles que os protegem e o silêncio sobre esses crimes que ainda impera no Brasil. E nos apresenta o relato sensível e sincero de uma das vítimas. Em sua trajetória de 40 anos, Jayme Periard traz na bagagem muitos sucessos, em novelas e minisséries, passando pela TV Globo, Rede Record, TV Bandeirantes, SBT e pela extinta TV Manchete. Atuou em “A Gata Comeu”, “Dona Beija” (Manchete, 1986), “Roda de fogo” (Globo, 1986), “Brega & Chique” (Globo, 1987), “Mandala” (Globo, 1987) e “Despedida de solteiro” (Globo, 1992), “O Portador” (Globo, 1991); “Xica da Silva” (Manchete, 1996); “Mandacaru” (Manchete, 1997), “Amor e revolução” (SBT, 2011); “Escrava mãe” (Record, 2016), entre outras. Além de várias peças de teatro em que encenou, dirigiu e produziu.



Para a autora, a peça serve como um importante alerta. “Que as pessoas acordem, despertem para esse assunto, principalmente, os pais que têm filhos pequenos. Que entendam que isso pode acontecer com qualquer criança. Então, a gente tem que escutar os nossos filhos, tem que prestar atenção no comportamento deles. Não pode achar que é tudo fantasia da cabeça deles, porque não é. Tem que ficar de olho mesmo. Tem que entender que isso pode acontecer, e que isso acontece", explicou.

Fizemos três perguntas com exclusividade para Jayme Periard comentar a ocasião. Confira:

1 - O saudoso Juca Chaves uma vez disse que gostava de estrear no teatro em Niterói porque dava para ter um termômetro do que seria o público na temporada em outras cidades. Foi uma opção sua escolher Niterói pra sua comemoração teatral de 40 anos de carreira?

Jayme Periard - Estreamos no Teatro das Artes, no Rio, ano passado. Agora começamos nossa turnê nacional por Niterói. É uma cidade com a qual tenho uma ligação muito forte, já que eu nasci em Niterói. Fui muito novo para Nova Friburgo -- onde passei uma parte grande da minha infância e adolescência -- e voltei em 1978. Morei muitos anos na Rua Lopes Trovão, em Icaraí, e agora vivo essa emoção de voltar a me apresentar em Niterói



2 - Como foi a escolha do texto do espetáculo?

Jayme Periard - Em um encontro casual com meu empresário ele sugeriu que eu deveria fazer um espetáculo sobre esse tema. No primeiro momento não foquei nessa possibilidade porque já tinha negociado um texto alemão para esta comemoração de 40 anos. Em uma madrugada em casa resolvi pesquisar o tema, e a partir desta pesquisa fui profundamente impactado com alguns depoimentos e tive certeza que era sobre isso que eu queria falar. Concebi o espetáculo, chamei a Regina - que foi muito inteligente nos caminhos que deu e me trouxe um texto lindo - e, a partir dai, me concentrei na direção e atuação. O resultado foi sensacional, é uma peça bonita e sensível, não fala mal da igreja, mas aborda este problema específico da igreja. Vários artistas no mundo inteiro fazem coro ao Papa Francisco nesta luta. Hoje em dia, em vários países do mundo, existe um movimento muito forte a respeito. Mas notamos que, no Brasil, há um silêncio muito grande e uma dificuldade em tratar deste tema. Estamos muito orgulhosos do trabalho que fizemos e percebemos que as pessoas saem muito tocadas pela peça



3 - Algum recado especial para os niteroienses?

Jayme Periard - O recado para meus conterrâneos é que o teatro não é só a nossa profissão, nossa escola. O teatro é uma forma de comunicação -- uma das mais bonitas e incríveis do ser humano -- que é essa de contar histórias. E o teatro só se realiza com a presença da platéia. Então quero convidar a todos para estarem lá com a gente nesta temporada. O Theatro Municipal de Niterói, por si só, é um dos mais bonitos do Brasil.

SERVIÇO



Evento: Peça teatral A Quebra – com Jayme Periard

Datas: 19 a 21 de abril

Horário: 20h (sexta) | 19h (sábado) | 18h (domingo)

Classificação etária: 16 anos

Duração: 60 min

Ingresso: R$ 60,00

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói

Telefone de contato: (21) 3628-6908