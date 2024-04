Cantor Lira: show com repertório de raízes nordestinas em evento na Região Oceânica - Divulgação/Ascom

Cantor Lira: show com repertório de raízes nordestinas em evento na Região OceânicaDivulgação/Ascom

Publicado 15/04/2024 14:55 | Atualizado 15/04/2024 14:59

Niterói - A terça-feira, dia 23 de abril, feriado, promete muito sabor e entretenimento no Labrise Beach Club, que abrirá sua temporada da tradicional feijoada, que permanecerá no menu até o final do inverno.

A casa abrirá suas portas a partir das 12h, e a feijoada promete deixar todos com água na boca, repleta por carnes nobres e selecionadas. Dentre os acompanhamentos, o público será servido com couve, torresmo, aipim, purê de abóbora, farofa, laranja e arroz, um menu clássico dos cariocas, que ganha holofote na data. O valor é R$120, para 2 pessoas ou R$70, individual.

Enquanto os participantes saboreiam a feijoada da casa, serão brindados com o show do cantor Lira, músico de Niterói, sempre presente na cena da noite como intérprete, produtor fonográfico e violonista. O artista, formado pela Escola Portátil de Choro e Samba da Unirio, traz um swing arrojado na mão direita, sendo referência no que diz respeito à MPB, Samba Bossa, Swing e Soul. Versátil e eclético, trará em seu repertório clássicos do nordeste brasileiro como Alceu Valença, Geraldo Azevedo, João do Vale, Zé Ramalho entre outros. Mesclando com a sonoridade do blues, folk e rock n roll do Sul dos Estados Unidos e do Brasil também, trazendo canções de John Lee Hooker, B.B King, Celso Blues Boy e Eric Clapton, promovendo durante sua apresentação um animado baile com Cidade Negra, O Rappa, Jorge Ben entre os outros grandes mestres da Música Brasileira.