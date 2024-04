Arrecadações do programa Niterói Solidária: tres toneladas, no show de Gusttavo Lima - Divulgação/Ascom

Arrecadações do programa Niterói Solidária: tres toneladas, no show de Gusttavo LimaDivulgação/Ascom

Publicado 16/04/2024 09:29 | Atualizado 16/04/2024 09:30

Niterói – O Programa Niterói Solidária atingiu o recorde de arrecadação de mantimentos durante o show de Gusttavo Lima, que aconteceu no Caminho Niemeyer no último domingo (14), ao coletar 3 toneladas em um único evento. O programa é coordenado voluntariamente pela primeira-dama do município, Christa Vogel Grael, com a gestão realizada pela equipe da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e apoio da Defesa Civil, da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e do Grupo Executivo Caminho Niemeyer. Os alimentos serão direcionados para parte das 40 instituições cadastradas pela secretaria através de chamamento público.

O programa direciona os itens de alimentação arrecadados para organizações da sociedade civil que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), a Pastoral da Criança e a Pestalozzi. A primeira-dama do município, Christa Vogel Grael, destaca a importância da mobilização alcançada pelo Programa Niterói Solidária durante o evento do fim de semana. "É emocionante ver o Programa Niterói Solidária alcançando mais e mais pessoas. Essas doações são importantíssimas para garantir a comida na mesa de famílias que estão em situação de vulnerabilidade. E a campanha vem se consolidando cada vez mais na cidade, fortalecendo a cultura do voluntariado e da doação para que essa corrente de solidariedade chegue cada vez mais longe", disse Christa Vogel Grael.

O Programa Niterói Solidária foi criado na pandemia de Covid-19 para concentrar doações de alimentos e itens de higiene para as pessoas em vulnerabilidade social. Através do programa, a população doa e Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania cuida da logística para que as arrecadações cheguem a quem mais precisa, desempenhado papel fundamental no combate à fome na cidade. Luciano Mendonça, secretário interino de Direitos Humanos e Cidadania de Niterói, ressalta a importância do programa. "O Niterói Solidária é um avanço na promoção da segurança alimentar. Além disso, fortalece o engajamento do terceiro setor na garantia dos direitos dos cidadãos do município”.

Duas entidades cadastradas pelo Programa Niterói Solidária receberam na última sexta-feira (12) 30 kits com alimentos para doação. A Casa Atípica e o Instituto de Beneficência Somos Valentes (Ibesva) receberam, cada uma, 15 kits com 11 quilos de mantimentos de significativo valor nutricional. Os alimentos foram distribuídos pelas entidades a moradores de comunidades do Fonseca e do Centro. Além dos pontos itinerantes em grandes eventos na cidade, as doações para o Niterói Solidária podem ser feitas diretamente na sede da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, na Rua Prof. Plínio Leite, 86-168 (Caminho Niemeyer), de segunda a sexta, das 9h às 17h. São aceitos alimentos não perecíveis.