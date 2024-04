Débora Ondina: show com tributo às damas negras do jazz e da bossa nova - Divulgação/FAN

Débora Ondina: show com tributo às damas negras do jazz e da bossa novaDivulgação/FAN

Publicado 18/04/2024 10:39

Niterói - "Estrelas de Ébano - um tributo às damas negras, do Jazz à Bossa Nova" é um show-tributo às cantoras negras que, com suas composições e sonoridades, transformaram a história da música. O evento acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos, na próxima quinta-feira, 25 de abril, às 19h.

Com uma proposta intimista e inspiradora, Débora Ondina apresenta um repertório surpreendente que revisita clássicos do jazz e do blues, do samba e da bossa nova, mostrando como essas vozes ecoam em nós até hoje. Na apresentação, músicas de Nina Simone, Ella Fitzgerald, Billie Holliday, Elizeth Cardoso, Dolores Duran, Leny Andrade, entre outras.

SERVIÇO

Evento: Estrelas do Ébano

Data: Quinta-feira, 25 de abril de 2024

Horário: 19h

Ingressos: R$ 50,00 (inteira)

Classificação: Livre

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos - Centro Petrobrás de Cinema

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói