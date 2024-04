Bruno D'Ávila: cantorvai comemorar seu aniversário cantando no palco do Labrise - Divulgação/Ascom

Publicado 18/04/2024 09:53

Niterói - No dia 20 de abril, sábado, o Labrise Beach Club promoverá um show ao vivo com o cantor Bruno D Ávila, às 13 horas. Com um repertório variado, que promete agradar a todos os gostos musicais, o público poderá se divertir e desfrutar da feijoada, além do cardápio cheio de sabor da casa.



O show celebra o aniversário do cantor em grande estilo, recebendo amigos, convidados e fãs do artista, que dividirá o palco com artistas como Igor Carvalho, Paula Machado, entre outros.

Bruno D´Ávila, é niteroiense e ingressou no mundo da música no ano de 2004, teve suas primeiras experiências tocando cajon e acompanhando alguns artistas de Niterói. Atualmente toca violão e canta. Tem se apresentado por diversos lugares, consolidando sua carreira por todo Brasil.

Em seu repertório ele passeia por alguns estilos musicais como Reggae, MPB, Forró, Pop, Rock, Samba e Músicas Baianas de artistas como Nando Reis, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Zé Ramalho, Baianasystem, Banda Mel, Oasis, Beatles, Rita Lee, Cidade Negra, Baía, Bob Marley, Natiruts, Martinho da Vila, Art Popular, O Rappa, Lenine, Zeca Baleiro entre outros.

Para Sandra Martins, gestora da casa, é sempre importante oferecer atrações que entretenham o público, para que vivenciem experiências completas, unindo entretenimento e gastronomia em um só lugar. Sandra revela que gosta de prestigiar artistas da região, apoiando-os para ser vitrine da arte.“Desejo que o Labrise seja um ponto de encontro dos niteroienses, assim como queremos ser uma vitrine dos artistas locais. Que todos possam prestigiar esse show que preparamos com muito carinho”, comenta a executiva”.

SERVIÇO:

Evento: Show de Bruno D’Ávila no Labrise Beach Club

Data e Horário: 20 de abril, sábado, a partir das 13h

Local: Labrise Beach Club

Endereço: Avenida Almirante Tamandaré, 3050, na praia de Piratininga.

Acesse o Instagram: https://instagram.com/labrisebeachclub