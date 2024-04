Jogos Escolares de Niterói (JEN): recorde de inscrições este ano - Reprodução/Internet

Jogos Escolares de Niterói (JEN): recorde de inscrições este anoReprodução/Internet

Publicado 17/04/2024 22:58

Niterói – A edição 2024 dos Jogos Escolares de Niterói recebeu um número recorde de inscrições: mais de 6 mil estudantes de 83 escolas da cidade vão participar da competição, que é um dos maiores torneios escolares do Brasil. O objetivo é a integração entre as mais diversas escolas da cidade, com participação das redes municipal, estadual e federal e das escolas particulares, e o estímulo ao esporte. Esse ano, o JEN conta com mais uma novidade: uma nova categoria sub 10 anos, para alunos abaixo dessa idade. A abertura do JEN 2024 está prevista para 26 de abril, enquanto o início das competições deve ocorrer no final de maio. O evento é realizado pela Prefeitura de Niterói, através das secretarias de Educação e de Esporte e Lazer.

O evento é dividido em cinco categorias: alunos nascidos até 2006, 2008, 2010, 2012 e 2014. Além disso, as modalidades contam com as seis tradicionais de campo e quadra (Futebol, Basquete, Fut-7, Futsal, Handebol e Vôlei), e festivais especiais, como as modalidades de praia (Beach Soccer, Handebol de Areia, Vôlei de praia – quartetos, Altinha, Futevôlei – duplas, Futevôlei – quartetos, Rugby, Futmesa duplas, Cabo de Guerra) ou as modalidades especiais (Badminton, Basquete 3 x 3, Ginástica Rítmica, Luta Olímpica, Natação, Skate, Tênis de Mesa, Xadrez, Judô e Queimado).



Além disso, haverá o “Jenzinho” para crianças de 8 a 10 anos que contará com 4 modalidades: basquete, futsal, vôlei e handebol.



Para o secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, o aumento no número de inscrições é resultado de um investimento na área do esporte na Educação de Niterói. “Estamos, cada vez mais, incentivando os nosso jovens a praticar esportes. Neste ano, vamos inaugurar um centro esportivo de treinamento no Barreto, onde os estudantes da Rede poderão se aperfeiçoar ainda mais na modalidade que escolherem. Com todo esse investimento nas nossas equipes, tenho certeza que a Rede Municipal de Educação de Niterói sairá ainda mais vitoriosa deste campeonato”, destacou.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer de Niterói, Rubens Goulart, uma das razões do sucesso dos Jogos Escolares vêm da dedicação de diretores de escolas, coordenadores de esportes e professores, que valorizam a competição, e do diálogo com a organização dos Jogos. “A realização do ‘Jenzinho’ e a inserção da quinta categoria vão ajudar a incluir crianças cada vez mais novas em atividades esportivas e pré-esportivas, com isso, podendo atender a escolas que trabalham somente com os primeiros seguimentos educacionais. Também é preciso destacar os investimentos públicos e as parcerias privadas na obtenção dos melhores espaços esportivos, que influenciam esse ciclo de sucesso”, destaca.