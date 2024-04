Yuri Corbal: show de lançamento do novo álbum, com abertura de Enzo Yuki - Caio Backer/Ascom

Publicado 18/04/2024 11:13

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe na sexta-feira, 26 de abril, às 20h30, o show "Mais uma vez de volta ao recomeço", do cantor e compositor Yuri Corbal.

No show, o cantor apresenta as músicas do seu novo álbum, singles já lançados, releituras de clássicos que o influenciaram como músico e versões de artistas que compõem a cena da MPB, como Belchior, Ney Matogrosso, Novos Baianos, Rubel, etc. Com formação de banda completa, a apresentação passa por momentos altos e intimistas.

“Mais uma vez de volta ao recomeço” é o primeiro álbum de Yuri Corbal. Gravado e produzido entre novembro de 2021 e agosto de 2022, é definitivamente um salto na sonoridade do artista e o ápice de sua maturidade musical. Com a produção de Iuri Cunha (Ganhador do Grammy Latino) e Matheus Cunha, o trabalho conta com nove faixas inéditas que retratam a realidade dos dias atuais sob a ótica do cantor, trazendo hits energéticos, canções reflexivas e lovesongs intimistas.

Em cinco anos de carreira solo, Yuri Corbal já bateu a marca de mais de seis milhões de plays. Fora das plataformas, Yuri também mantém uma presença significativa, com clipes veiculados em canais como Multishow, Bis, Music Box Brazil e WooHoo, músicas em rádios de diversos estados como Mania/RJ, Jovem Pan/BH, e Unidavi/SC e lançamentos que fazem parte da sonorização de grandes marcas como Hering, Petz, RioGaleão e Natura. Ao longo dos últimos anos, também realizou diversas apresentações e dividiu noites e festivais com artistas como Nando Reis, Natiruts, Maneva, Jorge Vercillo, entre outros.

A abertura será feira pelo cantor e compositor niteroiense Enzo Yuki. Suas músicas falam sobre as desilusões amorosas de quem está descobrindo o amor e a si mesmo, retratando de forma intensa e livre de amarras a melancolia, a paixão e uma ponta de otimismo.

SERVIÇO

Evento: Show com Yuri Corbal - Abertura com Enzo Yuki

Data: Sexta-feira, 26 de abril de 2024

Horário: 20h30

Ingressos: R$ 80,00 (inteira)

Classificação: Livre

Duração: 70 min

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos - Centro Petrobrás de Cinema

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói