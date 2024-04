Peça infantil O Gato de Botas: apresentações na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação/Ascom

Publicado 18/04/2024 18:53

Niterói - A história do gato mais famoso da literatura infantil é o enredo da peça teatral que entra em cartaz no fim de semana de 27e 28 de abril, às 16h, na Sala Nelson Pereira dos Santos. Com direção de Gugu Araújo, a produção é da Lobianco Produções.

Num reino onde a magia estava presente em toda parte, terra de bruxos, fadas, dragões, princesas, sapos que se transformam em príncipes, e, até mesmo, botas mágicas que fazem com que, um simples e pacato gato, consiga falar, tornando assim, o conselheiro do seu dono.

A história acaba transformando o dono do gato, de simples camponês, em marquês. Com toda sua astúcia, o gato de botas faz amizade com o rei e sua filha, a princesa Anna, dizendo que é servo de um ilustríssimo marquês: o marquês de carrabás, e assim, se desenrola todo o enredo da divertida história do Gato de Botas.

Essa releitura do O Gato de Botas, pretende divertir, educando, entregando muita interatividade ao público. Uma bela trilha sonora feita especialmente para o espetáculo, com letras de Cezar Cavalcanti e direção musical de Cilênio Peres.

Ficha Técnica

Elenco: Gugu Araújo, Cezar Cavalcanti, Ana Beatriz de Paula, Vinícius Coelho e Marcelle Domingues

Direção: Gugu Araújo

Assistente Direção: Anselmo Fernandes

Cenografia: Infocus Produções

Coreografia: Gugu Araújo

Direção musical: Cilênio Peres (Suoni Studio)

Trilha sonora: Cezar Cavalcanti

Iluminação: Igor Lobianco

Sonoplastia: Anselmo Fernandes

Realização: Lobianco Produções & Infocus Produções

SERVIÇO

Evento: Peça O Gato de Botas – Teatro Infantil

Datas: 27 e 28 de abril de 2024

Horário: Sábado e Domingo, às 16h

Duração: 60min

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) na bilheteria e no Sympla

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos - Centro Petrobrás de Cinema

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói