Curso Conhecendo Niterói: inscrições abertas para edição 2024Divulgação/Asom

Publicado 19/04/2024 16:24

Niterói - Estão abertas as inscrições para a nova turma do curso "Conhecendo Niterói". A formação, promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Niterói, terá palestras e visitas técnicas pela cidade, com o objetivo de analisar o processo evolutivo niteroiense. O curso é gratuito e com direito a certificado ao final. As aulas terão início no dia 28 de maio.

Para o secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, essa é uma oportunidade de conhecer melhor a cidade de Niterói, sua história, beleza e riquezas. "Este é um curso completo, que ainda visita os principais pontos da nossa amada Cidade Sorriso. São palestras enriquecedoras culturalmente e historicamente. Nossa cidade tem uma trajetória única e belezas inigualáveis. Se apropriar da nossa própria história é fortalecer a nossa identidade", disse Bira Marques.

O "Conhecendo Niterói" terá coordenação acadêmica da professora e historiadora Cristina Pontes, do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói (IHGN), e será voltado para os profissionais da educação de Niterói, historiadores, pesquisadores, profissionais de turismo, estudantes universitários e público em geral. Serão 14 encontros até o dia 11 de dezembro, quando será a culminância do curso com o painel “Olhares sobre Niterói”."Como é dito por Santo Agostinho, 'só se ama aquilo que se conhece', e através do curso Conhecendo Niterói podemos conhecer, entender a valorizar ainda mais a nossa história", pontuou Cristina.

O curso inclui aulas didáticas no auditório Darcy Ribeiro, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Niterói, e visitas técnicas nos espaços culturais da cidade, como o Parque Municipal das Águas, Casa Oliveira Vianna, Mercado Municipal, Forte do Gragoatá, entre outros. Os temas das palestras serão: A síntese da História de Niterói com a Polêmica sobre a Fundação - Araribóia x José Clemente e apresentação das Bandeiras; Parques em Niterói; Niterói na Primeira República e a montagem de sua infraestrutura urbana; Ilha das Flores; Ponte Rio-Niterói; Niterói, Cidade Invicta.

A coordenadora do Centro de Memória da História e da Literatura Fluminense, Celedir Caetano, destaca que a ideia do curso é que os participantes se sintam ainda mais pertencentes à cidade. "É um momento para redescobrir a cidade, inovar e garimpar espaços que ainda não foram descobertos. É um desafio que envolve os participantes e toda a comunidade de Niterói que se interessa pela história da cidade", concluiu.

A formação é promovida pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Subsecretaria de Projetos Especiais, via Centro de Memória da História e da Literatura Fluminense e em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói (IHGN). Os interessados poderão se inscrever no e-mail: memorial@educacao.niteroi.rj.gov.br. As inscrições ficam abertas ao longo do ano.