Ju Rosário: show gratuito em Piratininga no domingoDivulgação/Ascom

Publicado 19/04/2024 11:04

Niterói - No domingo, 21 de abril, a cantora Ju Rosário, finalista do programa Canta Comigo, veiculado pela TV Record, será a estrela da programação musical do Labrise Beach Club. A artista se apresentará em um empolgante show, gratuito, a partir das 14h.

Ju Rosário é multiartista, de um talento sem igual. Cantora, compositora e atriz, traz a música em sua vida desde a infância, e hoje tem se destacado no cenário por todo o Rio de Janeiro. Seu trabalho autoral como compositora trata do ponto de vista feminino sobre diversos temas, além de abordar a voz da mulher na sociedade, alcançando mais de 180 mil streams nas plataformas. Já possui mais de 42 mil seguidores que a acompanham nas suas redes sociais.

No repertório apresentado, levará a sonoridade da MPB, do Jazz e do Pop – suas grandes influências musicais. Traz em suas apresentações o seu timbre doce com a potência de suas interpretações e promete sempre emocionar e inspirar através da arte.

Enquanto o público curte o show, poderá desfrutar do cardápio da casa, recheado de sabor e variedades, em um momento de lazer que une entretenimento e gastronomia.

Sandra Martins, CEO do Labrise Beach Club, celebra oferecer mais um show na cidade. “Eu amo e incentivo à cultura, e por isso, meu desejo é fazer do Labrise, um lugar que une a gastronomia com a arte. Que nosso público possa prestigiar nossa programação”, conta.

SERVIÇO