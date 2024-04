Parque da Cidade: exposição fotográfica sobre Niterói - Alex Ramos/Ascom

Publicado 19/04/2024 13:36

Niterói - O Parque da Cidade vai receber mais uma atração para seus visitantes. Entre os dias 19 e 30 de abril, turistas vão poder conferir a exposição “Niterói de todos os ângulos” e se encantar com fotos que captam a beleza da natureza e da prática esportiva na cidade. Na edição deste ano, a canoa havaiana individual foi a escolhida para ser o tema da mostra. O projeto, que conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

A exposição, que mistura registros de fotógrafos amadores e profissionais, apresenta pontos da orla niteroiense que são frequentados por canoístas. As imagens mostram o entorno do MAC Niterói, a Ilha da Boa Viagem, da praia de São Francisco e mais sob ângulos pouco comuns para aqueles que observam a cidade da ‘terra firme’.

O Parque da Cidade foi o local escolhido para abrigar a exposição por possuir a principal rampa de voo livre de Niterói, além de ser considerada uma das vistas mais bonitas do Brasil, com olhar privilegiado da entrada da Baía de Guanabara e toda a cadeia de montanhas do Rio de Janeiro, incluindo Cristo Redentor, Pão de Açúcar e Pedra da Gávea, além de proporcionar vistas panorâmicas das praias de Piratininga, Itaipu, Camboinhas, São Francisco, Jurujuba, Charitas e Icaraí.