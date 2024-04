Programa Aprendiz: apresentações de alunos de sopros nas escolas da Rede Municipal de Ensino - Divulgação/Ascom

Publicado 24/04/2024 06:56

Niterói - O Programa Aprendiz, que é um dos maiores orgulhos da cidade e está em franca expansão – atende cerca de 9.500 alunos em todas as escolas da Rede Municipal de Educação – realiza concertos em escolas com alunos do eixo de Sopros e Percussão. O Programa completa 23 anos este mês e as apresentações se tornam símbolo da inclusão educativa e cultural promovida pelo Aprendiz.



Estas ações são concertos didáticos com a equipe e os alunos do Programa – promovendo a convivência, o despertar e o fazer criativo, estimulando a musicalidade e a capacidade de análise musical. São concertos como estes que incentivam os alunos no despertar da percepção sonora, a partir de metodologias diversificadas.



“As três escolas que estão recebendo essas apresentações nunca participaram do Programa Aprendiz com atividades de instrumentos ao longo desses 23 anos. Esses eventos representam uma primeira introdução desse universo para os alunos, oferecendo a eles uma visão do que podem alcançar no futuro. É uma oportunidade de mostrar a eles as possibilidades que se abrem diante deles. Quem sabe, um dia, eles retornem e inspirem outros alunos, da mesma forma como estão sendo inspirados agora”, disse o coordenador pedagógico do Programa Aprendiz, João Victor Reis.



Apresentações agendadas:



•24/04 - Quarta-feira, às 09h - Escola Municipal Vila Costa Monteiro: 3°, 4° e 5° anos

•08/05 - Quarta-feira, às 09h – Escola Municipal Horácio Pacheco: 3°, 4° e 5° anos

•08/05 - Quarta-feira – Escola Municipal Jacy Pacheco: 13h para duas turmas de 39 alunos do 3° ano; e às 14h para duas turmas de 28 alunos de 4° ano e 27 alunos do 5° ano.



SOBRE O APRENDIZ MUSICAL



O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação.



A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral.

O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical está, há 22 anos, transformando vidas através da educação musical.