Niterói: guardas municipais participam da prisão de dois suspeitosReprodução/Internet

Publicado 22/04/2024 19:54

Niterói - Guardas municipais de Niterói colaboraram com as forças estaduais de segurança pública na prisão de dois suspeitos que circulavam em uma moto na contramão e em alta velocidade na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, nesta segunda-feira (22), em Icaraí. A ação também contou com a participação do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Os dois homens na moto estavam sem capacete e o condutor pilotava sem a carteira de habilitação. Ao passarem por uma viatura da Guarda Municipal, os suspeitos tamparam a placa da moto, o que chamou a atenção dos agentes. Foi montado um cerco em parceria com as forças policiais e os dois homens foram interceptados no final da Estrada Fróes, em São Francisco.

O condutor Álvaro Martinez Lahorgue, com 19 passagens pela polícia, e o passageiro João Vicente Bogéa Méxas foram presos e levados para a 79ª Delegacia Policial (Jurujuba) para prestarem esclarecimentos.