Prefeito Axel Grael e secretario executivo Rodrigo Neves; participando da comemoraçãoBruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 23/04/2024 17:40

Niterói – O dia de São Jorge, nesta terça-feira (23), levou milhares de pessoas às ruas de Niterói em demonstrações de fé que provam a popularidade e devoção pelo santo guerreiro. A tradicional missa da alvorada na Capela São Jorge da Capadócia, na Rua Dr. Alcides Figueiredo, no Centro, foi acompanhada pelo prefeito, Axel Grael, e centenas de fiéis. Depois, ele encontrou o ex-prefeito de Niterói e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, e foram juntos à cerimônia eucarística realizada no 12° Batalhão da Polícia Militar (BPM) em homenagem ao santo.

"O dia de São Jorge é um dos mais celebrados por religiosos da nossa cidade. É uma grande manifestação de devoção e de religiosidade, que mostra a união das pessoas. Venho sempre acompanhar a missa como forma de admiração e respeito pela fé e fraternidade dos niteroienses", disse o prefeito Axel Grael.

A missa da Alvorada na Capela São Jorge da Capadócia começou às 6h e foi a primeira do dia. O palco montado em frente ao templo religioso recebeu mais missas que reuniram milhares de pessoas, às 8h30, 10h30 e 15h. A última missa do dia começará às 17h, seguida pela tradicional procissão dos fiéis pelas ruas do bairro.

O ex-prefeito de Niterói e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, participou da tradicional missa do Dia de São Jorge, celebrada pelo Capelão Tenente Padre Alberto, no 12º Batalhão de Polícia Militar. Ele lembrou que essa tradição foi iniciada no comando do coronel Marcus Jardim, ex-secretário municipal de Ordem Pública, e já falecido.

“Pedimos a intercessão de São Jorge a Deus pela vida dos policiais, que honram todos os dias a função de proteger os cidadãos, e por todas as famílias fluminenses. Que São Jorge, guerreiro valente, seja inspiração para enfrentarmos nossos desafios com coragem e determinação. E que Deus proteja os integrantes das forças de segurança que têm a missão de servir a sociedade", afirmou Rodrigo Neves.

No 12º BPM, Grael e Neves acompanharam a tradicional cavalgada em homenagem ao santo, que é o padroeiro da cavalaria. O desfile foi realizado por agentes do Regimento de Polícia Montada da PM.

"Celebramos hoje um santo muito popular da nossa igreja, que carinhosamente chamamos de guerreiro. Hoje é a festa da família. E estamos celebrando com as famílias dos militares, para pedirmos a bênção, a coragem e perseverança de São Jorge. Hoje nós confiamos nossas vidas nas mãos de São Jorge", celebrou o Padre Alberto, capelão da Polícia Militar.