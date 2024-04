Prefeito Axel Grael: participando da conferência sobre Mudanças Climáticas da Columbia Climate School - Divulgação/Ascom

Publicado 25/04/2024 12:18

Niterói - O prefeito Axel Grael participou na manhã desta quarta-feira (24) de um debate na conferência "Mudanças Climáticas: Resiliência e Energia nas regiões de Niterói e Rio de Janeiro", realizada pelo Programa de Pesquisa da Columbia Climate School e a Enel na Casa G20, em Ipanema. O evento reúne pesquisadores, executivos e lideranças públicas para discussões sobre o clima. A experiência de Niterói, com o fortalecimento da estrutura da Defesa Civil, o investimento em contenção de encostas, a implantação de um sistema com radares meteorológicos e a criação da secretaria do Clima, foi discutida no encontro.

"Foi uma oportunidade de levarmos a experiência de Niterói e aprendermos com outras experiências. Aquela coisa da conferência do clima, onde agir localmente e pensar globalmente, e eu nunca gostei dessa frase. Eu acho que o nosso desafio é muito maior do que isso. Temos que agir localmente, regionalmente e em escala planetária. Por isso, eu que acompanho as conferências do clima desde a Rio 92, vejo com preocupação a lentidão com que a gente tem avançado em termos de acordos internacionais. Aqui e na Frente Nacional de Prefeitos, onde eu presido uma comissão permanente para cidades atingidas por desastres primários, precisamos compartilhar ideias e políticas públicas, apesar de atuarmos de forma solidária em situações de emergência", afirmou Axel Grael.

O evento na Casa G20 integra o programa de pesquisa sobre política e gestão de sustentabilidade do Programa de Pesquisa da Columbia Climate School. A universidade da cidade de Nova York busca através do programa promover políticas públicas, gestão e ferramentas financeiras que possam permitir às organizações incorporarem as dimensões físicas do tema na tomada de decisões organizacionais rotineiras. A conferência "Mudanças Climáticas: Resiliência e Energia nas regiões de Niterói e Rio de Janeiro" termina nesta semana, com palestras de pesquisadores da universidade e executivos da Enel.